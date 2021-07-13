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Врач назвала самые частые осложнения у пациентов, переболевших COVID-19

Врач назвала самые частые осложнения у пациентов, переболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021

Врач назвала самые частые осложнения у пациентов, переболевших COVID-19

Перенесшие коронавирус пациенты чаще всего сталкиваются с тромбозами, а также с утомляемостью, кашлем и отдышкой, сообщила главный внештатный специалист по... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:52

2021-07-13T13:52

2021-07-13T13:52

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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коронавирусы

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Перенесшие коронавирус пациенты чаще всего сталкиваются с тромбозами, а также с утомляемостью, кашлем и отдышкой, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова."Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, — это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20-30% среди сердечно-сосудистой системы — это тромбозы", — рассказала Дроздова на форуме "Здоровье нации".Среди прочих осложнений специалист перечислила утомляемость, кашель, отдышка, которые сохраняются у многих даже после нормализации всех остальных показателей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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