Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/oslozhneniya-1741080516.html
Врач назвала самые частые осложнения у пациентов, переболевших COVID-19
Врач назвала самые частые осложнения у пациентов, переболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
Врач назвала самые частые осложнения у пациентов, переболевших COVID-19
Перенесшие коронавирус пациенты чаще всего сталкиваются с тромбозами, а также с утомляемостью, кашлем и отдышкой, сообщила главный внештатный специалист по... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:52
2021-07-13T13:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738263185_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff807b64ae57cf40118f4f08df35e562.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Перенесшие коронавирус пациенты чаще всего сталкиваются с тромбозами, а также с утомляемостью, кашлем и отдышкой, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова."Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, — это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20-30% среди сердечно-сосудистой системы — это тромбозы", — рассказала Дроздова на форуме "Здоровье нации".Среди прочих осложнений специалист перечислила утомляемость, кашель, отдышка, которые сохраняются у многих даже после нормализации всех остальных показателей.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738263185_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ef7f5550343887f2dc7b613ac1edea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, общество
Врач назвала самые частые осложнения у пациентов, переболевших COVID-19
13:52 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРезервный госпиталь COVID-19 в КВЦ "Сокольники"
Резервный госпиталь COVID-19 в КВЦ Сокольники - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Врач заявила, что переболевшие COVID-19 пациенты чаще всего сталкиваются с тромбозами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Перенесшие коронавирус пациенты чаще всего сталкиваются с тромбозами, а также с утомляемостью, кашлем и отдышкой, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.
"Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, — это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20-30% среди сердечно-сосудистой системы — это тромбозы", — рассказала Дроздова на форуме "Здоровье нации".
Среди прочих осложнений специалист перечислила утомляемость, кашель, отдышка, которые сохраняются у многих даже после нормализации всех остальных показателей.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве ввели ограничения из-за коронавируса
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Лента новостейМолния