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Врач назвала самые частые осложнения у пациентов, переболевших COVID-19
Врач назвала самые частые осложнения у пациентов, переболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
Врач назвала самые частые осложнения у пациентов, переболевших COVID-19
Перенесшие коронавирус пациенты чаще всего сталкиваются с тромбозами, а также с утомляемостью, кашлем и отдышкой, сообщила главный внештатный специалист по... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:52
2021-07-13T13:52
2021-07-13T13:52
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Перенесшие коронавирус пациенты чаще всего сталкиваются с тромбозами, а также с утомляемостью, кашлем и отдышкой, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова."Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, — это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20-30% среди сердечно-сосудистой системы — это тромбозы", — рассказала Дроздова на форуме "Здоровье нации".Среди прочих осложнений специалист перечислила утомляемость, кашель, отдышка, которые сохраняются у многих даже после нормализации всех остальных показателей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, общество
Врач назвала самые частые осложнения у пациентов, переболевших COVID-19
Врач заявила, что переболевшие COVID-19 пациенты чаще всего сталкиваются с тромбозами