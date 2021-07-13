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СПЧ ООН осудил ситуацию с правами человека в Белоруссии
СПЧ ООН осудил ситуацию с правами человека в Белоруссии - РИА Новости, 13.07.2021
СПЧ ООН осудил ситуацию с правами человека в Белоруссии
Совет ООН по правам человека по итогам голосования по резолюции во вторник продлил на год мандат спецдокладчика по вопросам прав человека в Белоруссии Анаис... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:16
2021-07-13T19:16
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ЖЕНЕВА, 13 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека по итогам голосования по резолюции во вторник продлил на год мандат спецдокладчика по вопросам прав человека в Белоруссии Анаис Марин, осудив "беспрецедентную эскалацию" нарушений прав в стране.Представленная на СПЧ резолюция была принята 21 голосами за, 7 против, 19 стран воздержались. В документе, в частности, осуждаются "беспрецедентная эскалация нарушений прав человека и основных свобод", которые усилились после выборов в прошлом году, а также содержится призыв к Минску сотрудничать со специальным докладчиком Анаис Марин, которой запрещен въезд в страну.В принятой во вторник резолюции указывается на "растущие непропорциональные и дискриминационные ограничения свободы мирных собраний, ассоциации и выражения мнений, что приводит к систематическому преследованию, запугиванию и репрессиям в отношении гражданского общества и независимых СМИ". В документе осуждаются аресты и произвольных задержания, в том числе журналистов, и высказывается озабоченность сообщениями о пытках и сексуальном насилии над арестованными.Резолюция также содержит призыв к Минску немедленно отпустить журналиста Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, и его подругу Софью Сапегу, которые были арестованы после экстренной посадки в Минске 23 мая рейса Ryanair, летевшего из Греции в Литву.
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совет по правам человека оон (спч оон), минск, белоруссия, оон, в мире
СПЧ ООН осудил ситуацию с правами человека в Белоруссии
19:16 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СПЧ ООН принял резолюцию, осуждающую ситуацию с правами человека в Белоруссии

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 13 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека по итогам голосования по резолюции во вторник продлил на год мандат спецдокладчика по вопросам прав человека в Белоруссии Анаис Марин, осудив "беспрецедентную эскалацию" нарушений прав в стране.
Представленная на СПЧ резолюция была принята 21 голосами за, 7 против, 19 стран воздержались. В документе, в частности, осуждаются "беспрецедентная эскалация нарушений прав человека и основных свобод", которые усилились после выборов в прошлом году, а также содержится призыв к Минску сотрудничать со специальным докладчиком Анаис Марин, которой запрещен въезд в страну.
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В принятой во вторник резолюции указывается на "растущие непропорциональные и дискриминационные ограничения свободы мирных собраний, ассоциации и выражения мнений, что приводит к систематическому преследованию, запугиванию и репрессиям в отношении гражданского общества и независимых СМИ". В документе осуждаются аресты и произвольных задержания, в том числе журналистов, и высказывается озабоченность сообщениями о пытках и сексуальном насилии над арестованными.
Резолюция также содержит призыв к Минску немедленно отпустить журналиста Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, и его подругу Софью Сапегу, которые были арестованы после экстренной посадки в Минске 23 мая рейса Ryanair, летевшего из Греции в Литву.
 
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