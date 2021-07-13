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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/ogranicheniya-1741109871.html
В Туве общественный транспорт прекратит работу в выходные из-за COVID-19
В Туве общественный транспорт прекратит работу в выходные из-за COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
В Туве общественный транспорт прекратит работу в выходные из-за COVID-19
Власти Тувы ввели новые ограничения из-за коронавируса — так, в республике по выходным перестанет работать общественный транспорт. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:14
2021-07-13T17:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика тыва
коронавирус covid-19
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КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Власти Тувы ввели новые ограничения из-за коронавируса — так, в республике по выходным перестанет работать общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, кафе и рестораны могут работать только на вынос и доставку, а брачные церемонии в загсах переносятся на более поздние сроки. Для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс "Центр Азии".По информации регионального Роспотребнадзора, за сутки в республике выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом. Также власти сообщили, что очаги инфекции зафиксировали в компании "Лунсин" и противотуберкулезном санатории "Сой".В республике уже действует требование перевести на удаленную работу всех беременных, пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями. Кроме того, в Туве ранее приостановили работу детских игровых комнат, компьютерных залов и аттракционов. Учреждения культуры могут работать при условии заполняемости не более 50 процентов посадочных мест.
https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739538011.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика тыва, коронавирус covid-19
В Туве общественный транспорт прекратит работу в выходные из-за COVID-19
16:14 13.07.2021 (обновлено: 17:17 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Юрий СомовВласти Тувы возобновляют работу по проекту утилизации опасных отходов
Власти Тувы возобновляют работу по проекту утилизации опасных отходов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Юрий Сомов

Власти Тувы ограничат работу общепита и прекратят работу транспорта в выходные из-за COVID-19

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Власти Тувы ввели новые ограничения из-за коронавируса — так, в республике по выходным перестанет работать общественный транспорт.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Кроме того, кафе и рестораны могут работать только на вынос и доставку, а брачные церемонии в загсах переносятся на более поздние сроки.
Для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс "Центр Азии".
По информации регионального Роспотребнадзора, за сутки в республике выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом. Также власти сообщили, что очаги инфекции зафиксировали в компании "Лунсин" и противотуберкулезном санатории "Сой".
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В республике уже действует требование перевести на удаленную работу всех беременных, пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями. Кроме того, в Туве ранее приостановили работу детских игровых комнат, компьютерных залов и аттракционов. Учреждения культуры могут работать при условии заполняемости не более 50 процентов посадочных мест.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика ТываКоронавирус COVID-19
 
 
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