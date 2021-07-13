https://ria.ru/20210713/ogranicheniya-1741080766.html
В шести районах Крыма ввели новые ограничения из-за коронавируса
В шести районах Крыма ввели новые ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 13.07.2021
В шести районах Крыма ввели новые ограничения из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксенов ввел дополнительные ограничения в работе ночных заведений и фуд-кортов в торговых центрах в шести районах Крыма в связи с... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:54
2021-07-13T13:54
2021-07-13T13:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бахчисарай (крым)
джанкой
алушта
сергей аксенов (политик)
феодосия
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел дополнительные ограничения в работе ночных заведений и фуд-кортов в торговых центрах в шести районах Крыма в связи с эпидемиологической ситуацией."Запретить на территориях г. Симферополя, Симферопольского района, г. Ялты, г. Алушты , г. Феодосии, г. Судака , г. Джанкоя, Джанкойского района, г. Бахчисарая, Бахчисарайского района: оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий…" - говорится в тексте поправок к указу.Таким образом, ограничения на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных, а также работу фуд-кортов в торговых центрах (за исключением работы на вынос) введены дополнительно в Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма. На регионы распространяется требование о 50% рассадке в залах кинотеатров и театров.В конце июня Аксенов поправками в указ ввел ограничения на работу ночных дискотек и караоке-клубов, фуд-кортов и проведение массовых мероприятий в Ялте, Симферополе, Алуште и Симферопольском районе.По данным минздрава региона, за последние сутки в Крыму выявлено 369 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших приблизилось к 53 тысячам человек. Скончалось 1607 пациентов, в стационарах на данный момент находятся 2883 человека.
https://ria.ru/20210712/krym-1740876973.html
https://ria.ru/20210712/krym-1740984782.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бахчисарай (крым), джанкой, алушта, сергей аксенов (политик), феодосия, судак, здоровье - общество, ялта, симферополь, республика крым
В шести районах Крыма ввели новые ограничения из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксенов ввел новые ограничения в шести районах республики из-за COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
ввел дополнительные ограничения в работе ночных заведений и фуд-кортов в торговых центрах в шести районах Крыма в связи с эпидемиологической ситуацией.
"Запретить на территориях г. Симферополя, Симферопольского района, г. Ялты, г. Алушты , г. Феодосии, г. Судака , г. Джанкоя, Джанкойского района, г. Бахчисарая, Бахчисарайского района: оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий…" - говорится в тексте поправок к указу.
Таким образом, ограничения на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных, а также работу фуд-кортов в торговых центрах (за исключением работы на вынос) введены дополнительно в Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма. На регионы распространяется требование о 50% рассадке в залах кинотеатров и театров.
В конце июня Аксенов поправками в указ ввел ограничения на работу ночных дискотек и караоке-клубов, фуд-кортов и проведение массовых мероприятий в Ялте, Симферополе, Алуште и Симферопольском районе.
По данным минздрава региона, за последние сутки в Крыму выявлено 369 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших приблизилось к 53 тысячам человек. Скончалось 1607 пациентов, в стационарах на данный момент находятся 2883 человека.