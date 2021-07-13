https://ria.ru/20210713/obman-1741123520.html
В Госдуме оценили слова Кучмы об обмане украинского народа
В Госдуме оценили слова Кучмы об обмане украинского народа - РИА Новости, 13.07.2021
В Госдуме оценили слова Кучмы об обмане украинского народа
Постсоветская история Украины основана на лжи правящей верхушки - это показывает заявление экс-президента страны Леонида Кучмы о том, что украинскому народу... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:11
2021-07-13T17:11
2021-07-13T17:26
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леонид кучма
госдума рф
елена панина
владимир путин
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Постсоветская история Украины основана на лжи правящей верхушки - это показывает заявление экс-президента страны Леонида Кучмы о том, что украинскому народу перед референдумом о независимости внушали, что республика кормит Россию, сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Слова о том, что украинский народ перед референдумом "в какой-то мере обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию" Кучма произнес в интервью на YouTube-канале History Lab. Всеукраинский референдум о независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины."Получается, что история независимой Украины с самого начала была построена на осознанной лжи правящей верхушки, на обмане населения", - отметила Панина.Она добавила, что слова Кучмы об обмане народа, хоть и являются запоздалыми, имеют историческую ценность, поскольку раскрывают политические условия, в которых 1 декабря 1991 года был проведен референдум о провозглашении независимости Украины."Точно таким же образом построены на лжи и все современные мифологемы, на которых базируется украинский национализм, являющейся в Киеве официальной государственной мифологией. Это и миф о "российской агрессии"; это миф о "голодоморе", когда трагедию коллективизации представляют как геноцид с целью истребления украинцев; это миф о "борцах за независимость" из дивизии СС "Галичина". Для создания на базе Украины "Анти-России", о чем говорил в своей статье президент РФ Владимир Путин, население соседней страны подвергается беспрецедентной промывке мозгов, когда ложь вбивается в голову подрастающим поколениям с момента рождения, инакомыслящие уничтожаются, а сама страна неуклонно деградирует", - подчеркнула Панина.Заявление Кучмы она охарактеризовала как попытку "запоздалого раскаяния части украинских элит, осознавших, что они сотворили со своей страной". "Будем надеяться, что примеру Кучмы последуют и другие украинские политики, уставшие обманывать свой народ", - заключила Панина.
https://ria.ru/20210713/soglasheniya-1741096800.html
https://ria.ru/20210713/ukraina-1741072475.html
https://ria.ru/20210713/ukraina-1741063440.html
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россия, леонид кучма, госдума рф, елена панина, владимир путин, киев, украина, в мире
В Госдуме оценили слова Кучмы об обмане украинского народа
17:11 13.07.2021 (обновлено: 17:26 13.07.2021)
Депутат Госдумы Панина заявила, что постсоветская история Украины основана на лжи
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Постсоветская история Украины
основана на лжи правящей верхушки - это показывает заявление экс-президента страны Леонида Кучмы
о том, что украинскому народу перед референдумом о независимости внушали, что республика кормит Россию
, сказала РИА Новости член комитета Госдумы
по международным делам Елена Панина
.
Слова о том, что украинский народ перед референдумом "в какой-то мере обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию" Кучма произнес в интервью на YouTube-канале History Lab. Всеукраинский референдум о независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины.
"Получается, что история независимой Украины с самого начала была построена на осознанной лжи правящей верхушки, на обмане населения", - отметила Панина.
Она добавила, что слова Кучмы об обмане народа, хоть и являются запоздалыми, имеют историческую ценность, поскольку раскрывают политические условия, в которых 1 декабря 1991 года был проведен референдум о провозглашении независимости Украины.
"Точно таким же образом построены на лжи и все современные мифологемы, на которых базируется украинский национализм, являющейся в Киеве
официальной государственной мифологией. Это и миф о "российской агрессии"; это миф о "голодоморе", когда трагедию коллективизации представляют как геноцид с целью истребления украинцев; это миф о "борцах за независимость" из дивизии СС "Галичина". Для создания на базе Украины "Анти-России", о чем говорил в своей статье президент РФ Владимир Путин
, население соседней страны подвергается беспрецедентной промывке мозгов, когда ложь вбивается в голову подрастающим поколениям с момента рождения, инакомыслящие уничтожаются, а сама страна неуклонно деградирует", - подчеркнула Панина.
Заявление Кучмы она охарактеризовала как попытку "запоздалого раскаяния части украинских элит, осознавших, что они сотворили со своей страной". "Будем надеяться, что примеру Кучмы последуют и другие украинские политики, уставшие обманывать свой народ", - заключила Панина.