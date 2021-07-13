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Росстат впервые вычислил долю нефти и газа в ВВП России
Росстат впервые вычислил долю нефти и газа в ВВП России - РИА Новости, 13.07.2021
Росстат впервые вычислил долю нефти и газа в ВВП России
По итогам прошлого года доля нефтегазовой отрасли в валовом внутреннем продукте России составила 15,2 процента, сообщает РБК со ссылкой на заместителя... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:03
2021-07-13T10:33
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саудовская аравия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. По итогам прошлого года доля нефтегазовой отрасли в валовом внутреннем продукте России составила 15,2 процента, сообщает РБК со ссылкой на заместителя начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павла Максимова.По его словам, в целом объем ВВП за 2020 год равняется почти 107 триллионам рублей, из них на нефтегазовый сектор приходится 16,3 триллиона.При этом показатель снизился по сравнению с 2019 годом — тогда он составлял 19,2 процента.Под нефтегазовым сектором Росстат понимает компании, которые занимаются добычей, переработкой и логистикой нефти и природного газа. Как отмечает издание, в ВВП США доля этой отрасли составляет восемь процентов, в ОАЭ — 30, в Саудовской Аравии — 50 процентов.Росстат сделал подобный экспериментальный расчет впервые. В нем использованы данные начиная с 2017 года.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), саудовская аравия, сша, экономика
Росстат впервые вычислил долю нефти и газа в ВВП России
10:03 13.07.2021 (обновлено: 10:33 13.07.2021)
 
© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Depositphotos / Makhnach

Росстат сообщил о сокращении доли нефтегазового сектора в российском ВВП до 15,2 процента

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. По итогам прошлого года доля нефтегазовой отрасли в валовом внутреннем продукте России составила 15,2 процента, сообщает РБК со ссылкой на заместителя начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павла Максимова.
По его словам, в целом объем ВВП за 2020 год равняется почти 107 триллионам рублей, из них на нефтегазовый сектор приходится 16,3 триллиона.
При этом показатель снизился по сравнению с 2019 годом — тогда он составлял 19,2 процента.
Под нефтегазовым сектором Росстат понимает компании, которые занимаются добычей, переработкой и логистикой нефти и природного газа. Как отмечает издание, в ВВП США доля этой отрасли составляет восемь процентов, в ОАЭ — 30, в Саудовской Аравии — 50 процентов.
Росстат сделал подобный экспериментальный расчет впервые. В нем использованы данные начиная с 2017 года.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Саудовская АравияСШАЭкономика
 
 
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