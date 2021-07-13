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Подходы НАТО к России полностью обанкротились, заявил Рябков
Подходы НАТО к России полностью обанкротились, заявил Рябков - РИА Новости, 13.07.2021
Подходы НАТО к России полностью обанкротились, заявил Рябков
Подходы НАТО, в том числе по теме России, полностью обанкротились и не дают эффекта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:08
2021-07-13T11:08
2021-07-13T11:24
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сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подходы НАТО, в том числе по теме России, полностью обанкротились и не дают эффекта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Североатлантический альянс, зачастую не считаясь со здравым смыслом, выдает на-гора подходы, которые полностью обанкротились в прошлом и никакого эффекта не дают сейчас", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь"."Коллективный Запад в широком смысле не воспринимает Россию как равного партнера. Роль США в этом, безусловно, одна из главных, наверное, в чем-то даже определяющая", - добавил он.
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россия, сергей рябков, сша, в мире, нато
Подходы НАТО к России полностью обанкротились, заявил Рябков
11:08 13.07.2021 (обновлено: 11:24 13.07.2021)
Рябков заявил, что подходы НАТО, в том числе по теме России, не дают эффекта