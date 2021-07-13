Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/nasekomye-1741158585.html
В Туле начали проверку после видео с насекомыми в больнице
В Туле начали проверку после видео с насекомыми в больнице - РИА Новости, 13.07.2021
В Туле начали проверку после видео с насекомыми в больнице
Минздрав Тульской области начал проверку по размещенному в Telegram видео бокса детской больницы, заполненного насекомыми. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T21:40
2021-07-13T21:40
россия
тула
тульская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/144794/98/1447949894_0:365:7000:4303_1920x0_80_0_0_f626165e92b3a17da44705b8fe74f3e0.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Минздрав Тульской области начал проверку по размещенному в Telegram видео бокса детской больницы, заполненного насекомыми.Видео с ребенком в больничной палате появилось во вторник. В крохотном боксе на стенах, на подоконнике, на прикроватной тумбочке были насекомые. По словам автора видео, это детская инфекционная больница №2 Тулы."Проводится ведомственная проверка, к ответственным за нарушение санэпидрежима будут применены дисциплинарные меры", - сообщил РИА Новости представитель минздрава.По его словам, инфекционный бокс, где находилась девочка, сейчас закрыт, в нем проведена дезинсекция и дезинфекция."Запланирована обработка всех помещений больницы с привлечением специализированной организации", - добавил представитель минздрава.
https://ria.ru/20210706/proisshestviya-1740061469.html
https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739478684.html
россия
тула
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/144794/98/1447949894_388:0:6612:4668_1920x0_80_0_0_10f18b6047f9d8823552fc3b6c80e91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, тула, тульская область, происшествия
В Туле начали проверку после видео с насекомыми в больнице
21:40 13.07.2021
 
© Fotolia / liisetПанорама города Тулы
Панорама города Тулы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Fotolia / liiset

В Туле начали проверку после видео с насекомыми в больнице

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Минздрав Тульской области начал проверку по размещенному в Telegram видео бокса детской больницы, заполненного насекомыми.
Видео с ребенком в больничной палате появилось во вторник. В крохотном боксе на стенах, на подоконнике, на прикроватной тумбочке были насекомые. По словам автора видео, это детская инфекционная больница №2 Тулы.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 11:24
В Норильске прокуратура начала проверку после разлива пульпы
"Проводится ведомственная проверка, к ответственным за нарушение санэпидрежима будут применены дисциплинарные меры", - сообщил РИА Новости представитель минздрава.
По его словам, инфекционный бокс, где находилась девочка, сейчас закрыт, в нем проведена дезинсекция и дезинфекция.
"Запланирована обработка всех помещений больницы с привлечением специализированной организации", - добавил представитель минздрава.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 19:21
В детском лагере под Саратовом начали проверку после вспышки COVID-19
 
РоссияТулаТульская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
04:15Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:11Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
03:56Трамп ответил Байдену на слова о "большой лжи"
Лента новостейМолния