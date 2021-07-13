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В Туле начали проверку после видео с насекомыми в больнице
В Туле начали проверку после видео с насекомыми в больнице - РИА Новости, 13.07.2021
В Туле начали проверку после видео с насекомыми в больнице
Минздрав Тульской области начал проверку по размещенному в Telegram видео бокса детской больницы, заполненного насекомыми. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T21:40
2021-07-13T21:40
2021-07-13T21:40
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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Минздрав Тульской области начал проверку по размещенному в Telegram видео бокса детской больницы, заполненного насекомыми.Видео с ребенком в больничной палате появилось во вторник. В крохотном боксе на стенах, на подоконнике, на прикроватной тумбочке были насекомые. По словам автора видео, это детская инфекционная больница №2 Тулы."Проводится ведомственная проверка, к ответственным за нарушение санэпидрежима будут применены дисциплинарные меры", - сообщил РИА Новости представитель минздрава.По его словам, инфекционный бокс, где находилась девочка, сейчас закрыт, в нем проведена дезинсекция и дезинфекция."Запланирована обработка всех помещений больницы с привлечением специализированной организации", - добавил представитель минздрава.
https://ria.ru/20210706/proisshestviya-1740061469.html
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россия, тула, тульская область, происшествия
В Туле начали проверку после видео с насекомыми в больнице
В Туле начали проверку после видео с насекомыми в больнице