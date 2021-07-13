https://ria.ru/20210713/moskva-1741137219.html
Драку в Москве у метро "Кузьминки" власти расценили как ЧП
Драку в Москве у метро "Кузьминки" власти расценили как ЧП - РИА Новости, 13.07.2021
Драку в Москве у метро "Кузьминки" власти расценили как ЧП
Власти расценивают произошедшую накануне массовую драку у метро "Кузьминки" в Москве как чрезвычайное происшествие, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:25
2021-07-13T18:25
2021-07-13T21:19
россия
чс
мигранты
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Власти расценивают произошедшую накануне массовую драку у метро "Кузьминки" в Москве как чрезвычайное происшествие, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. "Поводом для выяснения отношений стал бытовой конфликт между приезжими, произошедший несколькими днями ранее на территории Московской области, в ходе которого за медицинской помощью обратились три иностранных гражданина. По факту произошедшего в отношении всех доставленных возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6.1 статьи 20.2 КоАП", — сообщили в департаменте.Всего в полицию доставили 103 человека. Подавляющее большинство правонарушителей приехали из стран ближнего зарубежья.Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам экстремизма. Массовая драка стала темой для совещания с участием столичных властей, представителей УФСБ по Москве и Московской области, ГУ МВД, ГСУ СК по Москве, прокуратуры и Федерации мигрантов России.Как добавили в пресс-службе, все задержанные содержатся в органах внутренних дел до суда, и в случае привлечения к ответственности иностранцы будут выдворены за пределы России. Кроме того, для них будет ограничен въезд в страну.
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/draka-1741110432.html
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россия, чс, мигранты, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
Драку в Москве у метро "Кузьминки" власти расценили как ЧП
18:25 13.07.2021 (обновлено: 21:19 13.07.2021)
Столичные власти примут жесткие меры против участников массовой драки в Кузьминках