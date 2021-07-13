https://ria.ru/20210713/moskva-1741115362.html

Власти Москвы объяснили высокую смертность в июне новым штаммом и жарой

Власти Москвы объяснили высокую смертность в июне новым штаммом и жарой - РИА Новости, 13.07.2021

Власти Москвы объяснили высокую смертность в июне новым штаммом и жарой

Избыточная смертность в июне в Москве обусловлена влиянием резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с распространением нового штамма и... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:35

2021-07-13T16:35

2021-07-13T16:40

коронавирус в россии

статистика

жара в центре россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Избыточная смертность в июне в Москве обусловлена влиянием резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погодой, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.В ведомстве отметили, что в июне в Москве зарегистрирован 16 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3145 случаев. Это обусловлено значительным влиянием двух основных причин.В депздраве отметили, что в июне были зафиксированы пиковые значения заболеваемости COVID-19. Ежесуточное число новых выявляемых случаев достигло рекордных 9 тысяч. Среднесуточная заболеваемость составила 5942 случая и по сравнению с маем (2812) выросла более чем в два раза.Как следствие, COVID-19 в июне в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 527 случаях. Вместе с тем, от ковида как основной причины смерти в июне умерли 4 886 человек, 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае.В ведомстве добавили, что жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления, которое может спровоцировать инсульт.

https://ria.ru/20210713/kovid-1741109284.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/zhara-1741106919.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, статистика, жара в центре россии, здоровье - общество, москва, общество