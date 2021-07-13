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Власти Москвы объяснили высокую смертность в июне новым штаммом и жарой
Власти Москвы объяснили высокую смертность в июне новым штаммом и жарой - РИА Новости, 13.07.2021
Власти Москвы объяснили высокую смертность в июне новым штаммом и жарой
Избыточная смертность в июне в Москве обусловлена влиянием резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с распространением нового штамма и... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:35
2021-07-13T16:35
2021-07-13T16:40
коронавирус в россии
статистика
жара в центре россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Избыточная смертность в июне в Москве обусловлена влиянием резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погодой, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.В ведомстве отметили, что в июне в Москве зарегистрирован 16 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3145 случаев. Это обусловлено значительным влиянием двух основных причин.В депздраве отметили, что в июне были зафиксированы пиковые значения заболеваемости COVID-19. Ежесуточное число новых выявляемых случаев достигло рекордных 9 тысяч. Среднесуточная заболеваемость составила 5942 случая и по сравнению с маем (2812) выросла более чем в два раза.Как следствие, COVID-19 в июне в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 527 случаях. Вместе с тем, от ковида как основной причины смерти в июне умерли 4 886 человек, 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае.В ведомстве добавили, что жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления, которое может спровоцировать инсульт.
https://ria.ru/20210713/kovid-1741109284.html
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коронавирус в россии, статистика, жара в центре россии, здоровье - общество, москва, общество
Власти Москвы объяснили высокую смертность в июне новым штаммом и жарой
16:35 13.07.2021 (обновлено: 16:40 13.07.2021)
Власти Москвы объяснили избыточную смертность в июне новым штаммом и жарой
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Избыточная смертность в июне в Москве
обусловлена влиянием резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погодой, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
В ведомстве отметили, что в июне в Москве зарегистрирован 16 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3145 случаев. Это обусловлено значительным влиянием двух основных причин.
"Избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин – резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды", - сообщили в департаменте.
В депздраве отметили, что в июне были зафиксированы пиковые значения заболеваемости COVID-19. Ежесуточное число новых выявляемых случаев достигло рекордных 9 тысяч. Среднесуточная заболеваемость составила 5942 случая и по сравнению с маем (2812) выросла более чем в два раза.
Как следствие, COVID-19 в июне в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 527 случаях. Вместе с тем, от ковида как основной причины смерти в июне умерли 4 886 человек, 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае.
"Еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, стала аномальная жара, которая (как и летом 2010 года) привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы", - отметили в депздраве.
В ведомстве добавили, что жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления, которое может спровоцировать инсульт.