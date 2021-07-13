Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210713/moskva-1741093369.html
В Москве выполнили 80% работ по благоустройству Дмитровского переулка
В Москве выполнили 80% работ по благоустройству Дмитровского переулка - РИА Новости, 13.07.2021
В Москве выполнили 80% работ по благоустройству Дмитровского переулка
Городские службы Москвы выполнили 80% работ в рамках комплексного благоустройства Дмитровского переулка, скоро в центре столицы появится новый пешеходный... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:47
2021-07-13T14:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731916122_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_bad9fe5ea54ea986a0ea530e61b61de1.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы выполнили 80% работ в рамках комплексного благоустройства Дмитровского переулка, скоро в центре столицы появится новый пешеходный маршрут, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в рамках благоустройства спрятали "воздушные" провода в кабельную канализацию, проложили дополнительный участок водосточной сети и установили семь новых дождеприемных решеток. Помимо этого, в ходе работ расширили тротуары, оптимизировав ширину полосы для автомобилей.До сентября на данном участке обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, создадут дополнительные парковочные места для автомобилей - среди них три для маломобильных горожан и три с зарядными устройствами для электромобилей.Также городские службы оборудуют пять велопарковок, установят навигационные стелы, скамейки и урны, подвесное освещение заменят стилизованными под старину фонарями и отремонтируют фасад усадьбы купца Егорова середины XIX века – объекта культурного наследия регионального значения.
https://ria.ru/20210712/sobyanin-1740874642.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731916122_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0fb5086f7dbc3848f951d87fe63a55cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, москва, общество
В Москве выполнили 80% работ по благоустройству Дмитровского переулка
14:47 13.07.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

Городские службы Москвы выполнили 80% работ по благоустройству Дмитровского переулка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы выполнили 80% работ в рамках комплексного благоустройства Дмитровского переулка, скоро в центре столицы появится новый пешеходный маршрут, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Совсем скоро в центре столицы появится новый пешеходный маршрут. Выполнили 80% работ в рамках комплексного благоустройства Дмитровского переулка. Улочка протяженностью 250 метров расположена параллельно любимому пешеходами Столешникову переулку и связывает улицы Большая Дмитровка и Петровка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках благоустройства спрятали "воздушные" провода в кабельную канализацию, проложили дополнительный участок водосточной сети и установили семь новых дождеприемных решеток. Помимо этого, в ходе работ расширили тротуары, оптимизировав ширину полосы для автомобилей.
До сентября на данном участке обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, создадут дополнительные парковочные места для автомобилей - среди них три для маломобильных горожан и три с зарядными устройствами для электромобилей.
Также городские службы оборудуют пять велопарковок, установят навигационные стелы, скамейки и урны, подвесное освещение заменят стилизованными под старину фонарями и отремонтируют фасад усадьбы купца Егорова середины XIX века – объекта культурного наследия регионального значения.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на тему: Мегаполисы как основа развития современной цивилизации в рамках трехдневного просветительского марафона общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 09:58Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Собянин рассказал о планах благоустройства на востоке Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве ввели ограничения из-за коронавируса
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
15:33Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
Лента новостейМолния