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В Москве выполнили 80% работ по благоустройству Дмитровского переулка
В Москве выполнили 80% работ по благоустройству Дмитровского переулка - РИА Новости, 13.07.2021
В Москве выполнили 80% работ по благоустройству Дмитровского переулка
Городские службы Москвы выполнили 80% работ в рамках комплексного благоустройства Дмитровского переулка, скоро в центре столицы появится новый пешеходный... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:47
2021-07-13T14:47
2021-07-13T14:47
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы выполнили 80% работ в рамках комплексного благоустройства Дмитровского переулка, скоро в центре столицы появится новый пешеходный маршрут, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в рамках благоустройства спрятали "воздушные" провода в кабельную канализацию, проложили дополнительный участок водосточной сети и установили семь новых дождеприемных решеток. Помимо этого, в ходе работ расширили тротуары, оптимизировав ширину полосы для автомобилей.До сентября на данном участке обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, создадут дополнительные парковочные места для автомобилей - среди них три для маломобильных горожан и три с зарядными устройствами для электромобилей.Также городские службы оборудуют пять велопарковок, установят навигационные стелы, скамейки и урны, подвесное освещение заменят стилизованными под старину фонарями и отремонтируют фасад усадьбы купца Егорова середины XIX века – объекта культурного наследия регионального значения.
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городское хозяйство москвы, москва, общество
В Москве выполнили 80% работ по благоустройству Дмитровского переулка
Городские службы Москвы выполнили 80% работ по благоустройству Дмитровского переулка
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Городские службы Москвы
выполнили 80% работ в рамках комплексного благоустройства Дмитровского переулка, скоро в центре столицы появится новый пешеходный маршрут, сообщается в Telegram
-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Совсем скоро в центре столицы появится новый пешеходный маршрут. Выполнили 80% работ в рамках комплексного благоустройства Дмитровского переулка. Улочка протяженностью 250 метров расположена параллельно любимому пешеходами Столешникову переулку и связывает улицы Большая Дмитровка и Петровка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках благоустройства спрятали "воздушные" провода в кабельную канализацию, проложили дополнительный участок водосточной сети и установили семь новых дождеприемных решеток. Помимо этого, в ходе работ расширили тротуары, оптимизировав ширину полосы для автомобилей.
До сентября на данном участке обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, создадут дополнительные парковочные места для автомобилей - среди них три для маломобильных горожан и три с зарядными устройствами для электромобилей.
Также городские службы оборудуют пять велопарковок, установят навигационные стелы, скамейки и урны, подвесное освещение заменят стилизованными под старину фонарями и отремонтируют фасад усадьбы купца Егорова середины XIX века – объекта культурного наследия регионального значения.