https://ria.ru/20210713/moskva-1741093369.html

В Москве выполнили 80% работ по благоустройству Дмитровского переулка

В Москве выполнили 80% работ по благоустройству Дмитровского переулка - РИА Новости, 13.07.2021

В Москве выполнили 80% работ по благоустройству Дмитровского переулка

Городские службы Москвы выполнили 80% работ в рамках комплексного благоустройства Дмитровского переулка, скоро в центре столицы появится новый пешеходный... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:47

2021-07-13T14:47

2021-07-13T14:47

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы выполнили 80% работ в рамках комплексного благоустройства Дмитровского переулка, скоро в центре столицы появится новый пешеходный маршрут, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в рамках благоустройства спрятали "воздушные" провода в кабельную канализацию, проложили дополнительный участок водосточной сети и установили семь новых дождеприемных решеток. Помимо этого, в ходе работ расширили тротуары, оптимизировав ширину полосы для автомобилей.До сентября на данном участке обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, создадут дополнительные парковочные места для автомобилей - среди них три для маломобильных горожан и три с зарядными устройствами для электромобилей.Также городские службы оборудуют пять велопарковок, установят навигационные стелы, скамейки и урны, подвесное освещение заменят стилизованными под старину фонарями и отремонтируют фасад усадьбы купца Егорова середины XIX века – объекта культурного наследия регионального значения.

https://ria.ru/20210712/sobyanin-1740874642.html

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городское хозяйство москвы, москва, общество