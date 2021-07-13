https://ria.ru/20210713/moskva-1741068451.html

Резиденты ОЭЗ Москвы на треть увеличили выпуск продукции

Резиденты ОЭЗ Москвы на треть увеличили выпуск продукции - РИА Новости, 13.07.2021

Резиденты ОЭЗ Москвы на треть увеличили выпуск продукции

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за первые три месяца текущего года произвели товаров и услуг на 3,7 миллиарда рублей, что почти на РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:56

2021-07-13T12:56

2021-07-13T12:56

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за первые три месяца текущего года произвели товаров и услуг на 3,7 миллиарда рублей, что почти на 30% превышает аналогичный прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Основной объем производства – более 70% – обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукции на 2,6 миллиарда рублей. В тройку лидеров вошли предприятия фармацевтического и медицинского кластера, а также информационно-коммуникационных технологий", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что общий объем произведенной резидентами продукции за все время работы в ОЭЗ "Технополис Москва" достиг 85,3 миллиарда рублей. Общее число рабочих мест в ОЭЗ по состоянию на конец I квартала 2021 года превышало 7,3 тысячи.Также сообщается, что за первые три месяца года на предприятиях особой экономической зоны Москвы появилось более 150 новых рабочих мест. Также в начале года расширили свой штат фармацевтические производства, предприятия микроэлектронной отрасли, разработчики решений в отрасли энергоснабжения, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210712/elektrobus-1740877860.html

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