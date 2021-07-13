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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210713/moskva-1741068451.html
Резиденты ОЭЗ Москвы на треть увеличили выпуск продукции
Резиденты ОЭЗ Москвы на треть увеличили выпуск продукции - РИА Новости, 13.07.2021
Резиденты ОЭЗ Москвы на треть увеличили выпуск продукции
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за первые три месяца текущего года произвели товаров и услуг на 3,7 миллиарда рублей, что почти на РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:56
2021-07-13T12:56
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за первые три месяца текущего года произвели товаров и услуг на 3,7 миллиарда рублей, что почти на 30% превышает аналогичный прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Основной объем производства – более 70% – обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукции на 2,6 миллиарда рублей. В тройку лидеров вошли предприятия фармацевтического и медицинского кластера, а также информационно-коммуникационных технологий", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что общий объем произведенной резидентами продукции за все время работы в ОЭЗ "Технополис Москва" достиг 85,3 миллиарда рублей. Общее число рабочих мест в ОЭЗ по состоянию на конец I квартала 2021 года превышало 7,3 тысячи.Также сообщается, что за первые три месяца года на предприятиях особой экономической зоны Москвы появилось более 150 новых рабочих мест. Также в начале года расширили свой штат фармацевтические производства, предприятия микроэлектронной отрасли, разработчики решений в отрасли энергоснабжения, отмечается в сообщении.
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Резиденты ОЭЗ Москвы на треть увеличили выпуск продукции

12:56 13.07.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за первые три месяца текущего года произвели товаров и услуг на 3,7 миллиарда рублей, что почти на 30% превышает аналогичный прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Основной объем производства – более 70% – обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукции на 2,6 миллиарда рублей. В тройку лидеров вошли предприятия фармацевтического и медицинского кластера, а также информационно-коммуникационных технологий", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Вчера, 10:26Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Он добавил, что общий объем произведенной резидентами продукции за все время работы в ОЭЗ "Технополис Москва" достиг 85,3 миллиарда рублей. Общее число рабочих мест в ОЭЗ по состоянию на конец I квартала 2021 года превышало 7,3 тысячи.
Также сообщается, что за первые три месяца года на предприятиях особой экономической зоны Москвы появилось более 150 новых рабочих мест.
"Лидерами по этому показателю стали компании, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые обеспечили более половины рабочих мест в столичной ОЭЗ. Новые сотрудники поступили на предприятия, специализирующиеся на цифровой печати, разработке программных продуктов и телекоммуникационных решений", – уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Также в начале года расширили свой штат фармацевтические производства, предприятия микроэлектронной отрасли, разработчики решений в отрасли энергоснабжения, отмечается в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
 
 
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