https://ria.ru/20210713/moldaviya-1741156784.html

В молдавской пропрезидентской партии высказались об отношениях с Россией

В молдавской пропрезидентской партии высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 13.07.2021

В молдавской пропрезидентской партии высказались об отношениях с Россией

Председатель пропрезидентской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что намерен строить правильные, прагматичные и предсказуемые отношения с... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T21:10

2021-07-13T21:10

2021-07-13T21:10

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КИШИНЕВ, 13 июл – РИА Новости. Председатель пропрезидентской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что намерен строить правильные, прагматичные и предсказуемые отношения с Россией."Мы хотим иметь правильные, прагматичные, предсказуемые отношения с РФ, потому что там живет много наших граждан, у нас есть экономические отношения, которые должны быть прозрачными. Должны исчезнуть списки компаний, которые получили преимущество на экспорт в кабинете Додона, нужно разобраться с проблемой реэкспорта", - заявил Гросу в эфире местного телеканала TVR.Он добавил, что еще одной темой для дискуссии должен стать вопрос обеспечения Молдавии природным газом.Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля. По результатам обработки протоколов с участков пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов. Блок "Коммунисты и социалисты" поддержали 27,17%. Также в парламент смогла пройти партия "Шор", набрав 5,74. По предварительным подсчетам, партия "Действие и солидарность" получит 63 места в парламенте, блок "Коммунисты и социалисты" - 37 мест, партия "Шор" - 6 мест (возможны расхождения в пределах одного мандата после того, как ЦИК перепроверит оригиналы всех протоколов с избирательных участков). Это значит, что партия "Действие и солидарность" получает парламентское большинство и может самостоятельно сформировать правительство.

https://ria.ru/20210712/moldaviya-1741000570.html

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