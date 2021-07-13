В молдавской пропрезидентской партии высказались об отношениях с Россией
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии
Лидер "Действия и солидарности" Гросу надеется на предсказуемые отношения с Россией
КИШИНЕВ, 13 июл – РИА Новости. Председатель пропрезидентской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что намерен строить правильные, прагматичные и предсказуемые отношения с Россией.
"Мы хотим иметь правильные, прагматичные, предсказуемые отношения с РФ, потому что там живет много наших граждан, у нас есть экономические отношения, которые должны быть прозрачными. Должны исчезнуть списки компаний, которые получили преимущество на экспорт в кабинете Додона, нужно разобраться с проблемой реэкспорта", - заявил Гросу в эфире местного телеканала TVR.
Он добавил, что еще одной темой для дискуссии должен стать вопрос обеспечения Молдавии природным газом.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля. По результатам обработки протоколов с участков пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов. Блок "Коммунисты и социалисты" поддержали 27,17%. Также в парламент смогла пройти партия "Шор", набрав 5,74. По предварительным подсчетам, партия "Действие и солидарность" получит 63 места в парламенте, блок "Коммунисты и социалисты" - 37 мест, партия "Шор" - 6 мест (возможны расхождения в пределах одного мандата после того, как ЦИК перепроверит оригиналы всех протоколов с избирательных участков). Это значит, что партия "Действие и солидарность" получает парламентское большинство и может самостоятельно сформировать правительство.
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