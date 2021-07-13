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Подозреваемый в убийстве Моиза был информатором американского ведомства
Подозреваемый в убийстве Моиза был информатором американского ведомства - РИА Новости, 13.07.2021
Подозреваемый в убийстве Моиза был информатором американского ведомства
Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был конфиденциальным информатором американского Управления по борьбе с наркотиками DEA, сообщил РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:51
2021-07-13T19:11
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
сша
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ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был конфиденциальным информатором американского Управления по борьбе с наркотиками DEA, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Он добавил, что подозреваемый вышел на связь со своими контактами в управлении после убийства Моиза."DEA в курсе сообщений о том, что убийцы президента Моиза выкрикивали "DEA" во время нападения. Эти люди не действовали от лица DEA", — сказал он.Как ранее сообщал телеканал CNN, среди задержанных также есть информаторы ФБР.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию на минувшей неделе. Его жену Мартин Моиз ранили, сейчас она находится в стабильном состоянии в больнице Майами.Гаитянские силовики сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в нападении, 26 из них — граждане Колумбии. Семнадцать человек арестовали.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, сша, в мире
Подозреваемый в убийстве Моиза был информатором американского ведомства
18:51 13.07.2021 (обновлено: 19:11 13.07.2021)
 
© REUTERS / Ricardo RojasВоенный на границе Доминиканы и Гаити
Военный на границе Доминиканы и Гаити - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© REUTERS / Ricardo Rojas

Подозреваемый в убийстве Моиза был информатором Управления по борьбе с наркотиками США

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был конфиденциальным информатором американского Управления по борьбе с наркотиками DEA, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Сотрудник DEA, курирующий Гаити, призвал его сдаться местным властям и совместно с представителем Госдепартамента США предоставил гаитянскому правительству информацию, которая поспособствовала сдаче и аресту подозреваемого", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подозреваемый вышел на связь со своими контактами в управлении после убийства Моиза.
"DEA в курсе сообщений о том, что убийцы президента Моиза выкрикивали "DEA" во время нападения. Эти люди не действовали от лица DEA", — сказал он.
Как ранее сообщал телеканал CNN, среди задержанных также есть информаторы ФБР.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию на минувшей неделе. Его жену Мартин Моиз ранили, сейчас она находится в стабильном состоянии в больнице Майами.
Гаитянские силовики сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в нападении, 26 из них — граждане Колумбии. Семнадцать человек арестовали.
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