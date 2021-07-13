https://ria.ru/20210713/moiz-1741141699.html
Подозреваемый в убийстве Моиза был информатором американского ведомства
Подозреваемый в убийстве Моиза был информатором американского ведомства - РИА Новости, 13.07.2021
Подозреваемый в убийстве Моиза был информатором американского ведомства
Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был конфиденциальным информатором американского Управления по борьбе с наркотиками DEA, сообщил РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:51
2021-07-13T18:51
2021-07-13T19:11
убийство президента гаити
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ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был конфиденциальным информатором американского Управления по борьбе с наркотиками DEA, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Он добавил, что подозреваемый вышел на связь со своими контактами в управлении после убийства Моиза."DEA в курсе сообщений о том, что убийцы президента Моиза выкрикивали "DEA" во время нападения. Эти люди не действовали от лица DEA", — сказал он.Как ранее сообщал телеканал CNN, среди задержанных также есть информаторы ФБР.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию на минувшей неделе. Его жену Мартин Моиз ранили, сейчас она находится в стабильном состоянии в больнице Майами.Гаитянские силовики сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в нападении, 26 из них — граждане Колумбии. Семнадцать человек арестовали.
https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, сша, в мире
Подозреваемый в убийстве Моиза был информатором американского ведомства
18:51 13.07.2021 (обновлено: 19:11 13.07.2021)
Подозреваемый в убийстве Моиза был информатором Управления по борьбе с наркотиками США