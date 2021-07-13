В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:59 13.07.2021 (обновлено: 08:09 13.07.2021)
Чегринец призвал Евросоюз направить миссию в Крым и отреагировать на блокады полуострова Киевом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал Евросоюз направить миссию в Крым и отреагировать на блокады полуострова, устроенные Украиной.
Чегринец принял участие в понедельник в совещании по правам человека, которое проходило по видеоконференцсвязи на площадке ОБСЕ. Его доклад был посвящен санкционной политике Запада в отношении Крыма и игнорированию странами ЕС блокад полуострова со стороны Украины. При этом его выступление пытались сорвать представители украинской делегации, а ведущая совещания заявляла, что "доклад не по делу".
"Призываю страны Евросоюза ответственно подходить к соблюдению прав человека. ЕС имеет шанс доказать право на ведение самостоятельной независимой внешней политики, направить миссию в Крым и лично убедиться в нарушении прав крымчан со стороны Украины, а также дать принципиальную оценку всем устроенным блокадам", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, странам ЕС пора осудить деструктивные действия властей Украины по отношению к жителям Крыма и наказать инициаторов всех устроенных блокад.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".