https://ria.ru/20210713/missiya-1741021420.html

В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров

В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров - РИА Новости, 13.07.2021

В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал Евросоюз направить миссию в Крым и отреагировать на блокады полуострова, устроенные... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T07:59

2021-07-13T07:59

2021-07-13T08:09

россия

роман чегринец

обсе

евросоюз

севастополь

оон

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал Евросоюз направить миссию в Крым и отреагировать на блокады полуострова, устроенные Украиной.Чегринец принял участие в понедельник в совещании по правам человека, которое проходило по видеоконференцсвязи на площадке ОБСЕ. Его доклад был посвящен санкционной политике Запада в отношении Крыма и игнорированию странами ЕС блокад полуострова со стороны Украины. При этом его выступление пытались сорвать представители украинской делегации, а ведущая совещания заявляла, что "доклад не по делу".По его словам, странам ЕС пора осудить деструктивные действия властей Украины по отношению к жителям Крыма и наказать инициаторов всех устроенных блокад.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210712/krym-1740999561.html

россия

севастополь

украина

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