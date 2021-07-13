https://ria.ru/20210713/mindfulness-1740932522.html

"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации?

"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации? - РИА Новости, 13.07.2021

"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации?

Медитация и "майндфулнесс" из ретритных центров, переместились сначала в офисы крупных компаний (как инструмент для снятия стресса), а сегодня и в школы (для тренировки внимания). Как "фитнес для ума" помогает детям учиться и почему медитация - чуть ли не единственная практика, способная защитить учителей от профессионального выгорания.

2021-07-13T11:00

2021-07-13T11:00

2021-07-13T11:25

это надолго

воспитание детей

медитация

подкаст

психология

образование - общество

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"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации? Медитация и "майндфулнесс" из ретритных центров, переместились сначала в офисы крупных компаний (как инструмент для снятия стресса), а сегодня и в школы (для тренировки внимания). Как "фитнес для ума" помогает детям учиться и почему медитация - чуть ли не единственная практика, способная защитить учителей от профессионального выгорания. audio/mpeg

"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации? Медитация и "майндфулнесс" из ретритных центров, переместились сначала в офисы крупных компаний (как инструмент для снятия стресса), а сегодня и в школы (для тренировки внимания). Как "фитнес для ума" помогает детям учиться и почему медитация - чуть ли не единственная практика, способная защитить учителей от профессионального выгорания. audio/mpeg

О практических результатах школьников, которые обучались медитации, а также о том, зачем майндфулнесс нужен детям и особенно взрослым, рассказывают бизнес-тренер, сертифицированный преподаватель майндфулнесс, создатель центра осознанного лидерства Светлана Хамаганова и преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, преподаватель практики внимательности для детей Егор Кременцов.01:41 Работает ли медитация в отрыве от религии?09:00 Можно ли привить навык осознанности детям, родители которых в этом ничего не понимают?13:20 Зачем учителей обучают медитации14:40 С чего начать?16.25 Какие есть реальные плюсы в медитации?17:00 Мы брали замеры в классе, который медитирует и нет21:41 Как практики майндфулнесс можно использовать в работе и бизнесе26:40 Практика концентрации внимания на дыхании28:40 Практика любящей доброты35:40 Практика благодарностиЭпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, воспитание детей, медитация, подкаст, психология, образование - общество