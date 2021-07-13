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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
https://ria.ru/20210713/mindfulness-1740932522.html
"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации?
"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации? - РИА Новости, 13.07.2021
"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации?
Медитация и "майндфулнесс" из ретритных центров, переместились сначала в офисы крупных компаний (как инструмент для снятия стресса), а сегодня и в школы (для тренировки внимания). Как "фитнес для ума" помогает детям учиться и почему медитация - чуть ли не единственная практика, способная защитить учителей от профессионального выгорания.
2021-07-13T11:00
2021-07-13T11:25
это надолго
воспитание детей
медитация
подкаст
психология
образование - общество
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"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации?
Медитация и "майндфулнесс" из ретритных центров, переместились сначала в офисы крупных компаний (как инструмент для снятия стресса), а сегодня и в школы (для тренировки внимания). Как "фитнес для ума" помогает детям учиться и почему медитация - чуть ли не единственная практика, способная защитить учителей от профессионального выгорания.
audio/mpeg
"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации?
Медитация и "майндфулнесс" из ретритных центров, переместились сначала в офисы крупных компаний (как инструмент для снятия стресса), а сегодня и в школы (для тренировки внимания). Как "фитнес для ума" помогает детям учиться и почему медитация - чуть ли не единственная практика, способная защитить учителей от профессионального выгорания.
audio/mpeg
О практических результатах школьников, которые обучались медитации, а также о том, зачем майндфулнесс нужен детям и особенно взрослым, рассказывают бизнес-тренер, сертифицированный преподаватель майндфулнесс, создатель центра осознанного лидерства Светлана Хамаганова и преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, преподаватель практики внимательности для детей Егор Кременцов.01:41 Работает ли медитация в отрыве от религии?09:00 Можно ли привить навык осознанности детям, родители которых в этом ничего не понимают?13:20 Зачем учителей обучают медитации14:40 С чего начать?16.25 Какие есть реальные плюсы в медитации?17:00 Мы брали замеры в классе, который медитирует и нет21:41 Как практики майндфулнесс можно использовать в работе и бизнесе26:40 Практика концентрации внимания на дыхании28:40 Практика любящей доброты35:40 Практика благодарностиЭпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, воспитание детей, медитация, подкаст, психология, образование - общество

"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации?

11:00 13.07.2021 (обновлено: 11:25 13.07.2021)
 
Это надолго
"Это надолго". Есть ли реальная польза в обучении детей медитации?
11:00
Читать ria.ru в
Медитация и "майндфулнесс" из ретритных центров, переместились сначала в офисы крупных компаний (как инструмент для снятия стресса), а сегодня и в школы (для тренировки внимания). Как "фитнес для ума" помогает детям учиться и почему медитация - чуть ли не единственная практика, способная защитить учителей от профессионального выгорания.
О практических результатах школьников, которые обучались медитации, а также о том, зачем майндфулнесс нужен детям и особенно взрослым, рассказывают бизнес-тренер, сертифицированный преподаватель майндфулнесс, создатель центра осознанного лидерства Светлана Хамаганова и преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, преподаватель практики внимательности для детей Егор Кременцов.
01:41 Работает ли медитация в отрыве от религии?
09:00 Можно ли привить навык осознанности детям, родители которых в этом ничего не понимают?
13:20 Зачем учителей обучают медитации
14:40 С чего начать?
16.25 Какие есть реальные плюсы в медитации?
17:00 Мы брали замеры в классе, который медитирует и нет
21:41 Как практики майндфулнесс можно использовать в работе и бизнесе
26:40 Практика концентрации внимания на дыхании
28:40 Практика любящей доброты
35:40 Практика благодарности
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Это надолговоспитание детеймедитацияПодкастПсихологияОбразование - Общество
 
 
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