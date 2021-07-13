https://ria.ru/20210713/menshov-1741075663.html
Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом
Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом - РИА Новости, 13.07.2021
Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в YouTube интервью с отцом, сделанное незадолго до его смерти. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:28
2021-07-13T13:28
2021-07-13T14:11
культура
умер владимир меньшов
культура
рсфср
юлия меньшова
владимир меньшов
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739954961_0:0:3108:1748_1920x0_80_0_0_40c2f5869e0e6e2267cd792fc8953b14.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в YouTube интервью с отцом, сделанное незадолго до его смерти. Одной из тем обсуждения стало его отношение к смерти людей "из его поколения".Затем телеведущая спросила, что он сам думает о смерти."Чтобы где-то не на улице скосило, а все-таки в постели умереть спокойно и закончить дела", — рассказал актер. Он добавил, что готовиться к смерти нужно, но "не гроб примерять, не мерки снимать, а что ты вот-вот подведешь итог жизни".Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов России. Актер умер 5 июля 2021 года в возрасте 82 лет от последствий коронавируса.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html
рсфср
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739905885_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_a2478cd26a488629172b628162dace79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер владимир меньшов, культура, рсфср, юлия меньшова, владимир меньшов, ссср
Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом
13:28 13.07.2021 (обновлено: 14:11 13.07.2021)
Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом