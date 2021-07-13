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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210713/menshov-1741075663.html
Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом
Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом - РИА Новости, 13.07.2021
Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в YouTube интервью с отцом, сделанное незадолго до его смерти. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:28
2021-07-13T14:11
культура
умер владимир меньшов
культура
рсфср
юлия меньшова
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в YouTube интервью с отцом, сделанное незадолго до его смерти. Одной из тем обсуждения стало его отношение к смерти людей "из его поколения".Затем телеведущая спросила, что он сам думает о смерти."Чтобы где-то не на улице скосило, а все-таки в постели умереть спокойно и закончить дела", — рассказал актер. Он добавил, что готовиться к смерти нужно, но "не гроб примерять, не мерки снимать, а что ты вот-вот подведешь итог жизни".Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов России. Актер умер 5 июля 2021 года в возрасте 82 лет от последствий коронавируса.
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умер владимир меньшов, культура, рсфср, юлия меньшова, владимир меньшов, ссср
Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом
13:28 13.07.2021 (обновлено: 14:11 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКинорежиссер Владимир Меньшов
Кинорежиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в YouTube интервью с отцом, сделанное незадолго до его смерти.
Одной из тем обсуждения стало его отношение к смерти людей "из его поколения".

"Моему поколению пора уходить, один за одним… в 80 лет уходить надо… ничего не поделаешь", — поделился своими мыслями Меньшов.

Затем телеведущая спросила, что он сам думает о смерти.
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 12:06
Биография Владимира Меньшова
"Чтобы где-то не на улице скосило, а все-таки в постели умереть спокойно и закончить дела", — рассказал актер.
Он добавил, что готовиться к смерти нужно, но "не гроб примерять, не мерки снимать, а что ты вот-вот подведешь итог жизни".
Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов России. Актер умер 5 июля 2021 года в возрасте 82 лет от последствий коронавируса.
 
КультураУмер Владимир МеньшовКультураРСФСРЮлия МеньшоваВладимир МеньшовСССР
 
 
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