https://ria.ru/20210713/menshov-1741075663.html

Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом

Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом - РИА Новости, 13.07.2021

Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в YouTube интервью с отцом, сделанное незадолго до его смерти. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:28

2021-07-13T13:28

2021-07-13T14:11

культура

умер владимир меньшов

культура

рсфср

юлия меньшова

владимир меньшов

ссср

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в YouTube интервью с отцом, сделанное незадолго до его смерти. Одной из тем обсуждения стало его отношение к смерти людей "из его поколения".Затем телеведущая спросила, что он сам думает о смерти."Чтобы где-то не на улице скосило, а все-таки в постели умереть спокойно и закончить дела", — рассказал актер. Он добавил, что готовиться к смерти нужно, но "не гроб примерять, не мерки снимать, а что ты вот-вот подведешь итог жизни".Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов России. Актер умер 5 июля 2021 года в возрасте 82 лет от последствий коронавируса.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

рсфср

ссср

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умер владимир меньшов, культура, рсфср, юлия меньшова, владимир меньшов, ссср