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В Москве пресекли новые попытки продать медотводы от вакцинации
В Москве пресекли новые попытки продать медотводы от вакцинации - РИА Новости, 13.07.2021
В Москве пресекли новые попытки продать медотводы от вакцинации
Московские полицейские взяли с поличным двух курьеров с поддельными справками для уклонения от вакцинации против COVID-19, которые создал один и тот же... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:03
2021-07-13T13:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Московские полицейские взяли с поличным двух курьеров с поддельными справками для уклонения от вакцинации против COVID-19, которые создал один и тот же изготовитель, сообщила журналистам замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь."Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Москве выявлены факты сбыта поддельных медицинских документов на территории столицы", – сказала Гузь.По ее словам, полицейские обнаружили в интернете объявление о продаже фиктивных документов, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Тогда оперативники приобрели у мужчины протокол осмотра перед вакцинацией стоимостью 1,4 тысячи рублей. Справка со сроком действия в 12 месяцев была заверена врачом-аллергологом одной из государственных поликлиник.Согласно заключению экспертов, образец оказался поддельным, а содержащиеся на нем оттиски печатей и штампов нанесены самодельным способом.По словам курьера, посылки с документами он получал от неизвестного лица и за денежное вознаграждение передавал клиентам. При себе у мужчины находилось пять аналогичных протоколов, 20 сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также иные медицинские документы с признаками подделки.Кроме того, оперуполномоченные на Ленинском проспекте приобрели еще две поддельные справки о медицинском отводе от прививки.Выяснилось, что изъятые у курьеров документы были произведены одним и тем же изготовителем.В настоящее время оперативники проводят мероприятия по выявлению аналогичных преступлений, ищут злоумышленников.Возбуждено уголовное дело. Кроме того, полиция даст правовую оценку действиям гражданам, занимавшимся перевозкой и продажей поддельных документов.
https://ria.ru/20210712/medotvod-1740940471.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, происшествия
В Москве пресекли новые попытки продать медотводы от вакцинации
13:03 13.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк

Московские полицейские задержали курьеров с поддельными справками о вакцинации против COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Московские полицейские взяли с поличным двух курьеров с поддельными справками для уклонения от вакцинации против COVID-19, которые создал один и тот же изготовитель, сообщила журналистам замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.
"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Москве выявлены факты сбыта поддельных медицинских документов на территории столицы", – сказала Гузь.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 15:27
В Москве пресекли продажу поддельных медотводов от вакцинации
По ее словам, полицейские обнаружили в интернете объявление о продаже фиктивных документов, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Тогда оперативники приобрели у мужчины протокол осмотра перед вакцинацией стоимостью 1,4 тысячи рублей. Справка со сроком действия в 12 месяцев была заверена врачом-аллергологом одной из государственных поликлиник.
Согласно заключению экспертов, образец оказался поддельным, а содержащиеся на нем оттиски печатей и штампов нанесены самодельным способом.
По словам курьера, посылки с документами он получал от неизвестного лица и за денежное вознаграждение передавал клиентам. При себе у мужчины находилось пять аналогичных протоколов, 20 сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также иные медицинские документы с признаками подделки.
Кроме того, оперуполномоченные на Ленинском проспекте приобрели еще две поддельные справки о медицинском отводе от прививки.
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Выяснилось, что изъятые у курьеров документы были произведены одним и тем же изготовителем.
В настоящее время оперативники проводят мероприятия по выявлению аналогичных преступлений, ищут злоумышленников.
Возбуждено уголовное дело. Кроме того, полиция даст правовую оценку действиям гражданам, занимавшимся перевозкой и продажей поддельных документов.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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