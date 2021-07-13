https://ria.ru/20210713/medotvod-1741070355.html

В Москве пресекли новые попытки продать медотводы от вакцинации

В Москве пресекли новые попытки продать медотводы от вакцинации - РИА Новости, 13.07.2021

В Москве пресекли новые попытки продать медотводы от вакцинации

Московские полицейские взяли с поличным двух курьеров с поддельными справками для уклонения от вакцинации против COVID-19, которые создал один и тот же... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:03

2021-07-13T13:03

2021-07-13T13:03

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Московские полицейские взяли с поличным двух курьеров с поддельными справками для уклонения от вакцинации против COVID-19, которые создал один и тот же изготовитель, сообщила журналистам замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь."Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Москве выявлены факты сбыта поддельных медицинских документов на территории столицы", – сказала Гузь.По ее словам, полицейские обнаружили в интернете объявление о продаже фиктивных документов, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Тогда оперативники приобрели у мужчины протокол осмотра перед вакцинацией стоимостью 1,4 тысячи рублей. Справка со сроком действия в 12 месяцев была заверена врачом-аллергологом одной из государственных поликлиник.Согласно заключению экспертов, образец оказался поддельным, а содержащиеся на нем оттиски печатей и штампов нанесены самодельным способом.По словам курьера, посылки с документами он получал от неизвестного лица и за денежное вознаграждение передавал клиентам. При себе у мужчины находилось пять аналогичных протоколов, 20 сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также иные медицинские документы с признаками подделки.Кроме того, оперуполномоченные на Ленинском проспекте приобрели еще две поддельные справки о медицинском отводе от прививки.Выяснилось, что изъятые у курьеров документы были произведены одним и тем же изготовителем.В настоящее время оперативники проводят мероприятия по выявлению аналогичных преступлений, ищут злоумышленников.Возбуждено уголовное дело. Кроме того, полиция даст правовую оценку действиям гражданам, занимавшимся перевозкой и продажей поддельных документов.

https://ria.ru/20210712/medotvod-1740940471.html

https://ria.ru/20210712/medotvod-1740878690.html

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