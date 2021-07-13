https://ria.ru/20210713/matfey-1740984388.html

"Тайна озера Иссык-Куль": где похоронен первый евангелист

"Тайна озера Иссык-Куль": где похоронен первый евангелист - РИА Новости, 13.07.2021

"Тайна озера Иссык-Куль": где похоронен первый евангелист

Православные отмечают праздник двенадцати апостолов. Особое место среди них занимает Левий Матфей, которого считают автором первого Евангелия. Однако о его... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T08:00

2021-07-13T08:00

2021-07-13T11:27

религия и мировоззрение

ватикан

венеция

грузия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают праздник двенадцати апостолов. Особое место среди них занимает Левий Матфей, которого считают автором первого Евангелия. Однако о его жизни известно очень мало. Как и о точном местонахождении могилы, где погребен евангелист. О поисках значимой для христиан реликвии — в материале РИА Новости.Святой взяточникВ отличие от других учеников Христа, Левий Матфей был, что называется, не из народа. Его основное занятие — сбор налогов в пользу римского правительства. Унизительнее профессии в глазах евреев того времени не придумаешь: мало того что мытарь фактически грабил население в интересах оккупационной власти, так еще и часть средств оставлял себе. А страдали от этого прежде всего простые крестьяне — именно из их числа были остальные одиннадцать сподвижников Иисуса. Да и сам Спаситель, как видно из Евангелия, выступал в защиту угнетенных.Но что интересно, именно "предатель еврейского народа" и "изменник веры", причем довольно обеспеченный, одним из первых примкнул к новой религии. И, как гласит Писание, безоговорочно. "После сего (Иисус) вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним. И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение; и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними", — повествует евангелист Лука.На этом какие-либо достоверные сведения о Матфее заканчиваются. Больше о нем священные книги христиан не упоминают. О дальнейшей жизни кое-что известно благодаря преданию. После воскресения Христа апостол "обошел с проповедью Македонию, Сирию, Персию, Парфию и Мидию и обошел всю Эфиопию, на которую ему пал жребий". "Там он пришел в землю людоедов, к чернокожему звероподобному народу, — гласит житие апостола, — вошел в город, называемый Мирмены, и там, обратив несколько душ к Господу, поставил им епископом спутника своего Платона и создал небольшую церковь".И там же, согласно легенде, его хотели казнить по приказу местного царя Фульвиана. Ученика Иисуса привязали к деревянным столбам, растянув ноги и руки, подложив хворост, чтоб сжечь заживо. Но огонь внезапно стал холодным. Святого освободили, и через некоторое время он мирно скончался. Правда, где похоронили тело — неизвестно. Гробницу апостола, в отличие от мест упокоения остальных двенадцати ближайших последователей Христа, не нашли до сих пор.Две ЭфиопииСведения из жития Матфея наводят исследователей на мысль, что могилу евангелиста следует искать в Африке. На это указывает то, что апостола широко почитают в Эфиопской церкви, — по одному из преданий, именно он принес сюда христианство. Однако между Эфиопией наших дней и Эфиопией древности есть большая разница.Все дело в том, что две тысячи лет назад это именование не имело четкой географической привязки. Под Эфиопией понимали земли, "населенные людьми со смуглой кожей". Эти территории могли находиться где угодно — как Индия, которая, как считал Гомер, "где-то на юге, где бог Гелиос стоит в зените".Впрочем, у специалистов есть зацепка: Матфей, согласно житию, скончался в городе Мирмены. А он действительно существовал. Но не в Африке, а на Кавказе. В древности этот регион называли Эфиопией Понтийской.Два МатфеяДве тысячи лет назад Эфиопия Понтийская была частью огромной Римской империи. Следы присутствия римлян можно и до сих пор встретить прежде всего в Грузии: в 15 километрах к югу от Батуми находится крепость Апсарос. За ее стенами — часовня над массивным камнем с надписью: "Могила апостола Матфея".Вот только толп верующих не видно, более того, реликвия вообще не особо известна в христианском мире. А все дело в том, что нет единого мнения, действительно ли евангелист похоронен именно здесь. По словам некоторых исследователей, вполне возможно, речь идет о другом ученике Христа с таким же именем. Христиане, чтобы избежать путаницы, называют его МатфИем, и о нем известно еще меньше. Есть лишь одно упоминание в "Деяниях апостолов" — как его ввели в круг 12 учеников вместо Иуды Искариота.И что любопытно, его путь, согласно преданию, тоже проходил через Эфиопию. Ученые полагают, есть вероятность, что данные из житий двух святых-тезок за многие века "перемешались", и теперь непонятно, кто из них погребен в Грузии. Ситуацию усложняет то, что местные власти не разрешают археологам раскопать место предполагаемого захоронения.Итальянское "чудо"Впрочем, евангелиста Матфея могли похоронить в другом месте. Католики, например, верят, что его гробница — в городе Салерно в 50 километрах к югу от Неаполя. Там, под собором XI века, расположена богато украшенная крипта с мощами святого.Католическая церковь считает, что мощи апостола попали на Апеннинский полуостров еще в I веке нашей эры. По легенде, спустя тысячу лет он явился во сне местной жительнице и указал на место погребения. Могилу раскопали, и мощи ученика Христа замироточили. Увидев чудо, папа римский Григорий VII приказал перенести их в кафедральный собор Салерно, названный после этого Сан-Маттео.Сегодня Сан-Маттео занесен во все католические путеводители для паломников как местонахождение останков апостола Матфея. Однако никаких документальных свидетельств этой гипотезы до сих пор нет. Ватикан высказывается довольно обтекаемо: "По старой католической традиции считается, что мощи принадлежат апостолу Матфею". Однако не поясняет, что под громким словом "мощи" подразумевают всего один зуб.Но, несмотря на это, подсказку ученые нашли именно в Италии.Подсказка на картеВ середине XIX века знаменитый русский исследователь Петр Семенов-Тян-Шанский, будучи в Венеции, изучил Каталонский атлас — средневековую карту мира. И нашел там любопытную заметку, которая изменила направление поисков могилы апостола Матфея."Место, называемое Иссык-Куль. В этом месте был монастырь братьев армянских, где пребывает тело святого Матфея, апостола и евангелиста", — вот что прочел он. На карте обитель располагалась на одной линии с Иерусалимом, что подчеркивало ее значимость.Эти данные соотносились с преданием местных христиан. Они испокон веков верили, что на землях современной Киргизии апостол Матфей проповедовал вместе с Фомой, другим учеником Христа. Однако почти двести лет версию великого русского путешественника не удавалось проверить.Лишь в 2015-м совместная российско-киргизская археологическая экспедиция заявила о сенсационном открытии. Ученые обнаружили фрагмент керамического котла с армянскими и сирийскими надписями. Ныне мертвый сирийский язык использовался в качестве богослужебного в христианских общинах Ближнего Востока и Средней Азии. А текст на армянском — доказательство того, что древний монастырь, где предположительно захоронен апостол Матфей, действительно существовал."Возможно, этот кувшин служил в ритуальных целях. Мы надеемся, что наша гипотеза (о гробнице Матфея. — Прим. ред.) окажется верной и будут новые доказательства", — отмечал участник раскопок Дмитрий Горн.Археологи изучили лишь небольшую часть дна Иссык-Куля. Вполне возможно, что главная находка — гробница апостола и евангелиста Матфея — еще впереди.

https://ria.ru/20190920/1558940982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, венеция, грузия