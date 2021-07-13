https://ria.ru/20210713/maski-1741017042.html

Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации

Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации - РИА Новости, 13.07.2021

Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации

Вакцинированным гражданам необходимо носить защитные маски, поскольку они могут стать "супер-распространителями" коронавируса, заявил в беседе с порталом ura.ru РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T04:23

2021-07-13T04:23

2021-07-13T04:23

распространение коронавируса

владимир болибок

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вакцинированным гражданам необходимо носить защитные маски, поскольку они могут стать "супер-распространителями" коронавируса, заявил в беседе с порталом ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Он пояснил, что даже при наличии прививки человек может получить дозу вируса, которая преодолеет иммунитет и станет причиной заболевания.Иммунолог отметил, что при непосредственном контакте с инфицированным защитная маска снижает шанс заражения примерно в двадцать пять раз.Кроме того, ношение маски вирусоносителем снижает вероятность заражения окружающих в четыре раза, заключил Болибок.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740522281.html

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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество