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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/maski-1741017042.html
Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации - РИА Новости, 13.07.2021
Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
Вакцинированным гражданам необходимо носить защитные маски, поскольку они могут стать "супер-распространителями" коронавируса, заявил в беседе с порталом ura.ru РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T04:23
2021-07-13T04:23
распространение коронавируса
владимир болибок
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вакцинированным гражданам необходимо носить защитные маски, поскольку они могут стать "супер-распространителями" коронавируса, заявил в беседе с порталом ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Он пояснил, что даже при наличии прививки человек может получить дозу вируса, которая преодолеет иммунитет и станет причиной заболевания.Иммунолог отметил, что при непосредственном контакте с инфицированным защитная маска снижает шанс заражения примерно в двадцать пять раз.Кроме того, ношение маски вирусоносителем снижает вероятность заражения окружающих в четыре раза, заключил Болибок.
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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество
Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
04:23 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Иммунолог Болибок оценил необходимость носить маски после вакцинации от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вакцинированным гражданам необходимо носить защитные маски, поскольку они могут стать "супер-распространителями" коронавируса, заявил в беседе с порталом ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Он пояснил, что даже при наличии прививки человек может получить дозу вируса, которая преодолеет иммунитет и станет причиной заболевания.

"Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус", — подчеркнул Болибок.

Иммунолог отметил, что при непосредственном контакте с инфицированным защитная маска снижает шанс заражения примерно в двадцать пять раз.
Кроме того, ношение маски вирусоносителем снижает вероятность заражения окружающих в четыре раза, заключил Болибок.
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Распространение коронавирусаВладимир БолибокКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
 
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