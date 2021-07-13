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Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам
Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам - РИА Новости, 13.07.2021
Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам
Основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на твит гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, призвавшего российских миллиардеров вкладываться в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T08:27
2021-07-13T08:27
2021-07-13T10:14
илон маск
космос - риа наука
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на твит гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, призвавшего российских миллиардеров вкладываться в развитие космических технологий.После суборбитального полета британского миллиардера Ричарда Брэнсона Рогозин написал в Twitter, что надеется на то, что "когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе".Маск ответил на это двумя эмодзи аплодисментов.Первый испытательный полет суборбитального корабля Unity компании Virgin Galactic состоялся 11 июля. После отделения от самолета-носителя корабль самостоятельно поднялся на высоту 86 километров, а затем совершил посадку на частном космодроме в американском штате Нью-Мехико. На борту находились четыре человека во главе с владельцем Unity Ричардом Брэнсоном. Во время полета они на несколько минут смогли ощутить невесомость.
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илон маск, космос - риа наука, роскосмос, spacex, ричард брэнсон, дмитрий рогозин
Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам
08:27 13.07.2021 (обновлено: 10:14 13.07.2021)
Илон Маск поаплодировал главе "Роскосмоса" Рогозину за призыв к российским миллиардерам