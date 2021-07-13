https://ria.ru/20210713/mask-1741023062.html

Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам

Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам - РИА Новости, 13.07.2021

Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам

Основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на твит гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, призвавшего российских миллиардеров вкладываться в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T08:27

2021-07-13T08:27

2021-07-13T10:14

илон маск

космос - риа наука

роскосмос

spacex

ричард брэнсон

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на твит гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, призвавшего российских миллиардеров вкладываться в развитие космических технологий.После суборбитального полета британского миллиардера Ричарда Брэнсона Рогозин написал в Twitter, что надеется на то, что "когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе".Маск ответил на это двумя эмодзи аплодисментов.Первый испытательный полет суборбитального корабля Unity компании Virgin Galactic состоялся 11 июля. После отделения от самолета-носителя корабль самостоятельно поднялся на высоту 86 километров, а затем совершил посадку на частном космодроме в американском штате Нью-Мехико. На борту находились четыре человека во главе с владельцем Unity Ричардом Брэнсоном. Во время полета они на несколько минут смогли ощутить невесомость.

https://ria.ru/20210605/mask-1735784922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, космос - риа наука, роскосмос, spacex, ричард брэнсон, дмитрий рогозин