https://ria.ru/20210713/markirovka-1741064329.html

Росздравнадзор рассказал о маркировке лекарств

Росздравнадзор рассказал о маркировке лекарств - РИА Новости, 13.07.2021

Росздравнадзор рассказал о маркировке лекарств

Маркировка лекарственных препаратов сегодня покрывает 100% лекарств, которые вводятся в гражданский оборот, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:35

2021-07-13T12:35

2021-07-13T12:35

алла самойлова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Маркировка лекарственных препаратов сегодня покрывает 100% лекарств, которые вводятся в гражданский оборот, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Маркировка сегодня фактически покрывает 100% лекарственных препаратов, которые вводятся в гражданский оборот", - рассказала Самойлова на форуме "Здоровье нации".Тем не менее, по словам главы Росздравнадзора, на рынке все еще обращаются те лекарственные препараты, которые были поставлены до июля прошлого года – они могут быть не маркированы."На сегодняшний день все маркированные лекарственные препараты позволяют нам, в первую очередь, контролировать фальсификат, контрафактные лекарственные препараты, и сегодня мы можем фактически наблюдать с точностью до последней упаковки наличие лекарственных препаратов", - добавила Самойлова.

https://ria.ru/20210701/lekarstva-1739497937.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла самойлова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество