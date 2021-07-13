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Росздравнадзор рассказал о маркировке лекарств
Росздравнадзор рассказал о маркировке лекарств - РИА Новости, 13.07.2021
Росздравнадзор рассказал о маркировке лекарств
Маркировка лекарственных препаратов сегодня покрывает 100% лекарств, которые вводятся в гражданский оборот, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:35
2021-07-13T12:35
алла самойлова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Маркировка лекарственных препаратов сегодня покрывает 100% лекарств, которые вводятся в гражданский оборот, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Маркировка сегодня фактически покрывает 100% лекарственных препаратов, которые вводятся в гражданский оборот", - рассказала Самойлова на форуме "Здоровье нации".Тем не менее, по словам главы Росздравнадзора, на рынке все еще обращаются те лекарственные препараты, которые были поставлены до июля прошлого года – они могут быть не маркированы."На сегодняшний день все маркированные лекарственные препараты позволяют нам, в первую очередь, контролировать фальсификат, контрафактные лекарственные препараты, и сегодня мы можем фактически наблюдать с точностью до последней упаковки наличие лекарственных препаратов", - добавила Самойлова.
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алла самойлова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
Росздравнадзор рассказал о маркировке лекарств
12:35 13.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТорговля лекарствами в Новосибирске
Торговля лекарствами в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Росздравнадзор заявил, что маркировка покрывает 100% лекарств, вводимых в гражданский оборот

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Маркировка лекарственных препаратов сегодня покрывает 100% лекарств, которые вводятся в гражданский оборот, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Маркировка сегодня фактически покрывает 100% лекарственных препаратов, которые вводятся в гражданский оборот", - рассказала Самойлова на форуме "Здоровье нации".
Тем не менее, по словам главы Росздравнадзора, на рынке все еще обращаются те лекарственные препараты, которые были поставлены до июля прошлого года – они могут быть не маркированы.
"На сегодняшний день все маркированные лекарственные препараты позволяют нам, в первую очередь, контролировать фальсификат, контрафактные лекарственные препараты, и сегодня мы можем фактически наблюдать с точностью до последней упаковки наличие лекарственных препаратов", - добавила Самойлова.
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Алла СамойловаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
 
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