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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210713/mamonov-1741047550.html
Супруга Мамонова сообщила, что артиста не вывели из искусственной комы
Супруга Мамонова сообщила, что артиста не вывели из искусственной комы - РИА Новости, 13.07.2021
Супруга Мамонова сообщила, что артиста не вывели из искусственной комы
Музыканта Петра Мамонова не удалось вывести из медикаментозного сна, состояние артиста оценивается как крайне тяжелое, рассказала РИА Новости его жена Ольга... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:20
2021-07-13T11:59
культура
звуки му
коронавирус в россии
петр мамонов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Музыканта Петра Мамонова не удалось вывести из медикаментозного сна, состояние артиста оценивается как крайне тяжелое, рассказала РИА Новости его жена Ольга Мамонова.Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, а вечером 1 июля 70-летний артист был подключен к аппарату ИВЛ."Все лекарства сняли медикаментозного сна и дыхание попытались вперемешку сделать – искусственное и свое, чтобы пробивалось. Не получилось ничего. Сейчас снова полностью медикаментозный сон и полностью ИВЛ", - сообщила Ольга Мамонова.Петр Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
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звуки му, коронавирус в россии, петр мамонов

Супруга Мамонова сообщила, что артиста не вывели из искусственной комы

11:20 13.07.2021 (обновлено: 11:59 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМузыкант и актер Петр Мамонов
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Музыканта Петра Мамонова не удалось вывести из медикаментозного сна, состояние артиста оценивается как крайне тяжелое, рассказала РИА Новости его жена Ольга Мамонова.
Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, а вечером 1 июля 70-летний артист был подключен к аппарату ИВЛ.
Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 01:01
Биография Петра Мамонова
"Все лекарства сняли медикаментозного сна и дыхание попытались вперемешку сделать – искусственное и свое, чтобы пробивалось. Не получилось ничего. Сейчас снова полностью медикаментозный сон и полностью ИВЛ", - сообщила Ольга Мамонова.
Петр Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
 
КультураЗвуки МуКоронавирус в РоссииПетр Мамонов
 
 
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