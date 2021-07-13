https://ria.ru/20210713/mamonov-1741047550.html

Супруга Мамонова сообщила, что артиста не вывели из искусственной комы

Супруга Мамонова сообщила, что артиста не вывели из искусственной комы - РИА Новости, 13.07.2021

Супруга Мамонова сообщила, что артиста не вывели из искусственной комы

Музыканта Петра Мамонова не удалось вывести из медикаментозного сна, состояние артиста оценивается как крайне тяжелое, рассказала РИА Новости его жена Ольга... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:20

2021-07-13T11:20

2021-07-13T11:59

культура

звуки му

коронавирус в россии

петр мамонов

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Музыканта Петра Мамонова не удалось вывести из медикаментозного сна, состояние артиста оценивается как крайне тяжелое, рассказала РИА Новости его жена Ольга Мамонова.Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, а вечером 1 июля 70-летний артист был подключен к аппарату ИВЛ."Все лекарства сняли медикаментозного сна и дыхание попытались вперемешку сделать – искусственное и свое, чтобы пробивалось. Не получилось ничего. Сейчас снова полностью медикаментозный сон и полностью ИВЛ", - сообщила Ольга Мамонова.Петр Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.

https://ria.ru/20210414/mamonov-1727891385.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

звуки му, коронавирус в россии, петр мамонов