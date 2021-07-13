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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210713/malankar-1741086336.html
Глава одной из древнейших в мире церквей скончался от COVID-19
Глава одной из древнейших в мире церквей скончался от COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
Глава одной из древнейших в мире церквей скончался от COVID-19
Главы Маланкарской церкви - одной из древнейших в мире - католикос Востока и митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Павел II скончался в Индии от последствий... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:20
2021-07-13T14:21
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
россия
московский патриархат
керала
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московская патриархия
эдесса
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главы Маланкарской церкви - одной из древнейших в мире - католикос Востока и митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Павел II скончался в Индии от последствий коронавируса.По данным Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит умер в ночь на 12 июля после продолжительной болезни, усугубленной последствиями перенесенного коронавируса, в госпитале святого Григория в Парумале (штат Коттаям, Индия)."От имени Русской православной церкви и от себя лично выражаю соболезнования в связи с постигшей Маланкарскую церковь утратой. &lt;...&gt; С теплотой вспоминаю нашу встречу в ходе исторического визита предстоятеля Маланкарской церкви в Россию в сентябре 2019 года, которая позволила нам в духе братской любви обсудить важные направления межцерковного диалога. Почивший с большим уважением и искренним интересом относился к России и Русской православной церкви, ее традиции и духовному наследию", - выразил соболезнования патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Маланкарская церковь возводит свою историю к I веку и считает своим основателем апостола Фому. Это одна из шести древних восточных церквей, признающих только три первых Вселенских собора до Халкидонского (поэтому их также именуют дохалкидонскими церквами).По преданию, апостол основал семь церквей: в Кранганоре, Палуре, Паруре, Гокамангаламе, Чайяле, Ниранаме и Квилоне (Малабарское побережье), после чего принял мученическую смерть в Милапоре, где его трудами также была основана христианская община. Доказательством служения апостола в Южной Индии верующие считают его могилу в Милапоре, и изначальное название общины индийских христиан - "христиане апостола Фомы". В IV веке мощи апостола были перенесены в Эдессу на территории современной Турции.Митрополит Василий Мap Фома Павел II родился 30 августа 1946 года в деревне Мангад недалеко от Куннамкулама (штат Керала). В 1972 году он стал диаконом, в 1973 году - пресвитером. В 1985 году в возрасте 38 лет он стал самым молодым епископом Маланкарской церкви, а в 1988 году в составе делегации по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси посетил Русскую церковь. Россию он также посетил как предстоятель Маланкарской церкви, которую возглавлял с 2010 года, в 2019 году.
https://ria.ru/20190906/1558369817.html
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коронавирус covid-19, россия, московский патриархат, керала, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская патриархия, эдесса, справки

Глава одной из древнейших в мире церквей скончался от COVID-19

14:20 13.07.2021 (обновлено: 14:21 13.07.2021)
 
© Фото : Маргарита ИвлеваКатоликос Василий Мар Фома Павел II на приеме в Москве
Католикос Василий Мар Фома Павел II на приеме в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : Маргарита Ивлева
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главы Маланкарской церкви - одной из древнейших в мире - католикос Востока и митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Павел II скончался в Индии от последствий коронавируса.
По данным Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит умер в ночь на 12 июля после продолжительной болезни, усугубленной последствиями перенесенного коронавируса, в госпитале святого Григория в Парумале (штат Коттаям, Индия).
"От имени Русской православной церкви и от себя лично выражаю соболезнования в связи с постигшей Маланкарскую церковь утратой. <...> С теплотой вспоминаю нашу встречу в ходе исторического визита предстоятеля Маланкарской церкви в Россию в сентябре 2019 года, которая позволила нам в духе братской любви обсудить важные направления межцерковного диалога. Почивший с большим уважением и искренним интересом относился к России и Русской православной церкви, ее традиции и духовному наследию", - выразил соболезнования патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Маланкарская церковь возводит свою историю к I веку и считает своим основателем апостола Фому. Это одна из шести древних восточных церквей, признающих только три первых Вселенских собора до Халкидонского (поэтому их также именуют дохалкидонскими церквами).
делегация Маланкарской церкви на богослужении в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2019
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По преданию, апостол основал семь церквей: в Кранганоре, Палуре, Паруре, Гокамангаламе, Чайяле, Ниранаме и Квилоне (Малабарское побережье), после чего принял мученическую смерть в Милапоре, где его трудами также была основана христианская община. Доказательством служения апостола в Южной Индии верующие считают его могилу в Милапоре, и изначальное название общины индийских христиан - "христиане апостола Фомы". В IV веке мощи апостола были перенесены в Эдессу на территории современной Турции.
Митрополит Василий Мap Фома Павел II родился 30 августа 1946 года в деревне Мангад недалеко от Куннамкулама (штат Керала). В 1972 году он стал диаконом, в 1973 году - пресвитером. В 1985 году в возрасте 38 лет он стал самым молодым епископом Маланкарской церкви, а в 1988 году в составе делегации по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси посетил Русскую церковь. Россию он также посетил как предстоятель Маланкарской церкви, которую возглавлял с 2010 года, в 2019 году.
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