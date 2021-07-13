https://ria.ru/20210713/maduro-1741015251.html

Мадуро назвал условия для нового диалога с оппозицией

Мадуро назвал условия для нового диалога с оппозицией - РИА Новости, 13.07.2021

Мадуро назвал условия для нового диалога с оппозицией

Правительство Венесуэлы согласно на новый раунд переговоров с оппозицией, но при соблюдении нескольких условий, среди которых снятие санкций и признание... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T02:49

2021-07-13T02:49

2021-07-13T02:49

хуан гуаидо

николас мадуро

китай

венесуэла

сша

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы согласно на новый раунд переговоров с оппозицией, но при соблюдении нескольких условий, среди которых снятие санкций и признание законности действующей власти, сообщил президент страны Николас Мадуро.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что правительство Венесуэлы и оппозиция готовятся к новым переговорам, которые могут начаться в Мексике в августе."И хотелось бы добавить четвертое условие - чтобы к переговорам присоединились все сектора, которые хотели бы сотрудничать. Один большой стол переговоров", - отметил он.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20210225/maduro-1598857697.html

китай

венесуэла

сша

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хуан гуаидо, николас мадуро, китай, венесуэла, сша, в мире