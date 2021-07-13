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https://ria.ru/20210713/maduro-1741015251.html
Мадуро назвал условия для нового диалога с оппозицией
Мадуро назвал условия для нового диалога с оппозицией - РИА Новости, 13.07.2021
Мадуро назвал условия для нового диалога с оппозицией
Правительство Венесуэлы согласно на новый раунд переговоров с оппозицией, но при соблюдении нескольких условий, среди которых снятие санкций и признание... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T02:49
2021-07-13T02:49
хуан гуаидо
николас мадуро
китай
венесуэла
сша
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы согласно на новый раунд переговоров с оппозицией, но при соблюдении нескольких условий, среди которых снятие санкций и признание законности действующей власти, сообщил президент страны Николас Мадуро.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что правительство Венесуэлы и оппозиция готовятся к новым переговорам, которые могут начаться в Мексике в августе."И хотелось бы добавить четвертое условие - чтобы к переговорам присоединились все сектора, которые хотели бы сотрудничать. Один большой стол переговоров", - отметил он.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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хуан гуаидо, николас мадуро, китай, венесуэла, сша, в мире
Мадуро назвал условия для нового диалога с оппозицией
02:49 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мадуро заявил о согласии на новый диалог с оппозицией при соблюдении нескольких условий

Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы согласно на новый раунд переговоров с оппозицией, но при соблюдении нескольких условий, среди которых снятие санкций и признание законности действующей власти, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что правительство Венесуэлы и оппозиция готовятся к новым переговорам, которые могут начаться в Мексике в августе.

"Норвегия приехала продвигать диалог в Мексике. Очень хорошо, мы согласны… Мы предложили три условия, чтобы ехать в Мексику: первое - чтобы США и ЕС сняли санкции, второе - чтобы всеми сторонами была признана законность властей страны, и третье - чтобы все стороны отказались от каких-либо планов преступлений, госпереворотов", - сказал Мадуро в заявлении, которое транслировалось в Twitter.

"И хотелось бы добавить четвертое условие - чтобы к переговорам присоединились все сектора, которые хотели бы сотрудничать. Один большой стол переговоров", - отметил он.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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