https://ria.ru/20210713/lukashenko-1741095398.html

Белоруссия пообещала выполнять кредитные обязательства перед Россией

Белоруссия пообещала выполнять кредитные обязательства перед Россией - РИА Новости, 13.07.2021

Белоруссия пообещала выполнять кредитные обязательства перед Россией

РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:58

2021-07-13T14:58

2021-07-13T14:59

россия

цены на нефть

министерство финансов белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

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Добавлены подробности (абзацы 3-6)МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Белоруссия будет выполнять обязательства по кредитам, представленным Россией, чего бы ей это ни стоило, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.Лукашенко назвал отрадным тот факт, что растет товарооборот Белоруссии и России. "Несмотря ни на какие вирусы, как вы сказали, извне", - отметил глава государства.Он подчеркнул, что любые санкции - это возможности. В частности, как указал глава республики, с тех пор, как Россия попала под санкции, она провела "солидное импортозамещение", особенно в сельском хозяйстве. "Сейчас это уже спустя два-три года видно. Это очевидный факт", - сказал Лукашенко."Естественно, что наша экономика очень серьезно привязана к российской экономике. Мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика (Украина – ред.). Мы не рвали связи. Поэтому сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили, тоже благодаря инвестициям Российской Федерации", - заметил Лукашенко.Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В начале июня текущего года в бюджет республики в полном объеме поступил и второй транш.

https://ria.ru/20210713/zapad-1741076921.html

россия

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россия, цены на нефть, министерство финансов белоруссии, александр лукашенко, белоруссия