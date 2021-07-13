Белоруссия пообещала выполнять кредитные обязательства перед Россией
14:58 13.07.2021 (обновлено: 14:59 13.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Лукашенко пообещал выполнять кредитные обязательства Белоруссии перед Россией
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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Белоруссия будет выполнять обязательства по кредитам, представленным Россией, чего бы ей это ни стоило, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
"Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто, вы же понимаете, почему. Здесь поддержка была очень серьезная со стороны России (оказана Белоруссии – ред.). Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам это ни стоило", - заявил Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видеофрагмент переговоров транслировался на сайте "Вести.ру".
Лукашенко назвал отрадным тот факт, что растет товарооборот Белоруссии и России. "Несмотря ни на какие вирусы, как вы сказали, извне", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что любые санкции - это возможности. В частности, как указал глава республики, с тех пор, как Россия попала под санкции, она провела "солидное импортозамещение", особенно в сельском хозяйстве. "Сейчас это уже спустя два-три года видно. Это очевидный факт", - сказал Лукашенко.
"Естественно, что наша экономика очень серьезно привязана к российской экономике. Мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика (Украина – ред.). Мы не рвали связи. Поэтому сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили, тоже благодаря инвестициям Российской Федерации", - заметил Лукашенко.
Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В начале июня текущего года в бюджет республики в полном объеме поступил и второй транш.