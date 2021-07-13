Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/lukashenko-1741095398.html
Белоруссия пообещала выполнять кредитные обязательства перед Россией
Белоруссия пообещала выполнять кредитные обязательства перед Россией - РИА Новости, 13.07.2021
Белоруссия пообещала выполнять кредитные обязательства перед Россией
РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:58
2021-07-13T14:59
россия
цены на нефть
министерство финансов белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741075855_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_b72fce85a34d8ef02d2fc064ff70015f.jpg
Добавлены подробности (абзацы 3-6)МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Белоруссия будет выполнять обязательства по кредитам, представленным Россией, чего бы ей это ни стоило, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.Лукашенко назвал отрадным тот факт, что растет товарооборот Белоруссии и России. "Несмотря ни на какие вирусы, как вы сказали, извне", - отметил глава государства.Он подчеркнул, что любые санкции - это возможности. В частности, как указал глава республики, с тех пор, как Россия попала под санкции, она провела "солидное импортозамещение", особенно в сельском хозяйстве. "Сейчас это уже спустя два-три года видно. Это очевидный факт", - сказал Лукашенко."Естественно, что наша экономика очень серьезно привязана к российской экономике. Мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика (Украина – ред.). Мы не рвали связи. Поэтому сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили, тоже благодаря инвестициям Российской Федерации", - заметил Лукашенко.Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В начале июня текущего года в бюджет республики в полном объеме поступил и второй транш.
https://ria.ru/20210713/zapad-1741076921.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741075855_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_c36038e0d7641a4782852118e56d8a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цены на нефть, министерство финансов белоруссии, александр лукашенко, белоруссия
Белоруссия пообещала выполнять кредитные обязательства перед Россией
14:58 13.07.2021 (обновлено: 14:59 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Лукашенко пообещал выполнять кредитные обязательства Белоруссии перед Россией

Читать ria.ru в
Добавлены подробности (абзацы 3-6)
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Белоруссия будет выполнять обязательства по кредитам, представленным Россией, чего бы ей это ни стоило, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
"Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто, вы же понимаете, почему. Здесь поддержка была очень серьезная со стороны России (оказана Белоруссии – ред.). Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам это ни стоило", - заявил Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видеофрагмент переговоров транслировался на сайте "Вести.ру".
Лукашенко назвал отрадным тот факт, что растет товарооборот Белоруссии и России. "Несмотря ни на какие вирусы, как вы сказали, извне", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что любые санкции - это возможности. В частности, как указал глава республики, с тех пор, как Россия попала под санкции, она провела "солидное импортозамещение", особенно в сельском хозяйстве. "Сейчас это уже спустя два-три года видно. Это очевидный факт", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Торжественном собрании в честь Дня Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13:33
Лукашенко заявил, что Западу не удастся надавить на Минск и Москву
"Естественно, что наша экономика очень серьезно привязана к российской экономике. Мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика (Украина – ред.). Мы не рвали связи. Поэтому сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили, тоже благодаря инвестициям Российской Федерации", - заметил Лукашенко.
Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В начале июня текущего года в бюджет республики в полном объеме поступил и второй транш.
 
РоссияЦены на нефтьМинистерство финансов БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
15:33Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
15:31У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
15:30В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
Лента новостейМолния