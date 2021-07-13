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https://ria.ru/20210713/lukashenko-1741083793.html
Лукашенко заявил об угрозе "индивидуального террора"
Лукашенко заявил об угрозе "индивидуального террора" - РИА Новости, 13.07.2021
Лукашенко заявил об угрозе "индивидуального террора"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешние силы после неудавшейся "цветной революции" перешли к "индивидуальному террору" в отношении... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:09
2021-07-13T14:51
кгб белоруссии
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешние силы после неудавшейся "цветной революции" перешли к "индивидуальному террору" в отношении белорусов, которые поддерживают действующую власть."И самое главное, если в общем говорить, Владимир Владимирович… Мы все время, и тогда (раньше – ред.) с вами обсуждали, какой следующий будет этап в Беларуси этой так называемой цветной революции или мятежа... Они перешли к индивидуальному террору… Я информировал вас по некоторым вопросам, и каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, против тех людей, которые выступали за государство и государственность. Сейчас уже на депутатов перешли", - заявил Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видеофрагмент переговоров транслировался на сайте "Вести.ру".По словам белорусского лидера, людей пытаются запугать, надавить на них. При этом Лукашенко подчеркнул, что всех, кто в этом задействован, в стране вычислят и привлекут к ответственности "в серьезной форме".Президент также обратил внимание, что в Белоруссии сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а вот этот вот террор"."Мы просто не можем иначе, потому что эти мерзопакостные полторы тысячи НКО, - аж полторы тысячи, оказывается, разных там фондов и прочее… Чем они занимались - понятно, они финансировались извне, а мы все думаем: ну ладно, демократия, давайте будем говорить, давайте будем сотрудничать. Ну вот и получили соответствующий результат", - заявил президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
https://ria.ru/20210713/terrorizm-1741072718.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, в мире
Лукашенко заявил об угрозе "индивидуального террора"
14:09 13.07.2021 (обновлено: 14:51 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Лукашенко заявил, что внешние силы перешли к "индивидуальному террору" в отношении белорусов

Читать ria.ru в
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешние силы после неудавшейся "цветной революции" перешли к "индивидуальному террору" в отношении белорусов, которые поддерживают действующую власть.
"И самое главное, если в общем говорить, Владимир Владимирович… Мы все время, и тогда (раньше – ред.) с вами обсуждали, какой следующий будет этап в Беларуси этой так называемой цветной революции или мятежа... Они перешли к индивидуальному террору… Я информировал вас по некоторым вопросам, и каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, против тех людей, которые выступали за государство и государственность. Сейчас уже на депутатов перешли", - заявил Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видеофрагмент переговоров транслировался на сайте "Вести.ру".
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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По словам белорусского лидера, людей пытаются запугать, надавить на них. При этом Лукашенко подчеркнул, что всех, кто в этом задействован, в стране вычислят и привлекут к ответственности "в серьезной форме".
Президент также обратил внимание, что в Белоруссии сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а вот этот вот террор".
"Мы просто не можем иначе, потому что эти мерзопакостные полторы тысячи НКО, - аж полторы тысячи, оказывается, разных там фондов и прочее… Чем они занимались - понятно, они финансировались извне, а мы все думаем: ну ладно, демократия, давайте будем говорить, давайте будем сотрудничать. Ну вот и получили соответствующий результат", - заявил президент.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
 
КГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссияВ мире
 
 
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