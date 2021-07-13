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Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа"
Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа" - РИА Новости, 13.07.2021
Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа"
Немецкая авиакомпания Lufthansa намерена отказаться от приветствия пассажиров словами "дамы и господа", взамен будут использоваться гендерно-нейтральные фразы,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:16
2021-07-13T15:16
eurowings
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lufthansa
austrian airlines
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa намерена отказаться от приветствия пассажиров словами "дамы и господа", взамен будут использоваться гендерно-нейтральные фразы, сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя компании.Как пояснили в Lufthansa, компании важно, чтобы при приветствии "учитывались все"."Есть различные варианты, в зависимости от времени суток, такие как "дорогие гости" или "доброе утро/день/вечер" или "добро пожаловать на борт", - заявил представитель авиакомпании.Подчеркивается, что правило будет распространяться и на такие авиакомпании, как Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines. Они являются дочерними компаниями Lufthansa.
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eurowings, германия, lufthansa , austrian airlines , в мире
Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа"
15:16 13.07.2021
 
© AP Photo / apn/Axel HeimkenСамолет авиакомпании Lufthansa совершает посадку в аэропорту города Гамбург, Германия
Самолет авиакомпании Lufthansa совершает посадку в аэропорту города Гамбург, Германия - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© AP Photo / apn/Axel Heimken

Bild сообщает, что Lufthansa будет приветствовать пассажиров гендерно-нейтральными фразами

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa намерена отказаться от приветствия пассажиров словами "дамы и господа", взамен будут использоваться гендерно-нейтральные фразы, сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя компании.
Как пояснили в Lufthansa, компании важно, чтобы при приветствии "учитывались все".
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"Есть различные варианты, в зависимости от времени суток, такие как "дорогие гости" или "доброе утро/день/вечер" или "добро пожаловать на борт", - заявил представитель авиакомпании.
Подчеркивается, что правило будет распространяться и на такие авиакомпании, как Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines. Они являются дочерними компаниями Lufthansa.
 
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