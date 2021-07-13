https://ria.ru/20210713/lufthansa-1741099323.html

Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа"

Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа" - РИА Новости, 13.07.2021

Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа"

Немецкая авиакомпания Lufthansa намерена отказаться от приветствия пассажиров словами "дамы и господа", взамен будут использоваться гендерно-нейтральные фразы,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:16

2021-07-13T15:16

2021-07-13T15:16

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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa намерена отказаться от приветствия пассажиров словами "дамы и господа", взамен будут использоваться гендерно-нейтральные фразы, сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя компании.Как пояснили в Lufthansa, компании важно, чтобы при приветствии "учитывались все"."Есть различные варианты, в зависимости от времени суток, такие как "дорогие гости" или "доброе утро/день/вечер" или "добро пожаловать на борт", - заявил представитель авиакомпании.Подчеркивается, что правило будет распространяться и на такие авиакомпании, как Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines. Они являются дочерними компаниями Lufthansa.

https://ria.ru/20210701/cinderella-1739381875.html

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eurowings, германия, lufthansa , austrian airlines , в мире