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Москвичей предупредили о сильных ливнях в четверг и пятницу
Москвичей предупредили о сильных ливнях в четверг и пятницу - РИА Новости, 13.07.2021
Москвичей предупредили о сильных ливнях в четверг и пятницу
Интенсивные ливни местами прошумят в четверг и пятницу в вечерние часы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T20:35
2021-07-13T20:35
2021-07-13T20:35
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Интенсивные ливни местами прошумят в четверг и пятницу в вечерние часы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В четверг и пятницу в вечерние часы местами прошумят интенсивные ливни", - рассказал Тишковец.
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество
Москвичей предупредили о сильных ливнях в четверг и пятницу
Центр погоды "Фобос" сообщил об интенсивных ливнях в Москве в четверг и пятницу