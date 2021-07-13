https://ria.ru/20210713/livni-1741153610.html

Москвичей предупредили о сильных ливнях в четверг и пятницу

Москвичей предупредили о сильных ливнях в четверг и пятницу - РИА Новости, 13.07.2021

Москвичей предупредили о сильных ливнях в четверг и пятницу

Интенсивные ливни местами прошумят в четверг и пятницу в вечерние часы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T20:35

2021-07-13T20:35

2021-07-13T20:35

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Интенсивные ливни местами прошумят в четверг и пятницу в вечерние часы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В четверг и пятницу в вечерние часы местами прошумят интенсивные ливни", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20210713/zhara-1741090919.html

москва

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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество