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В МИД назвали вмешательство в дела Ливана неприемлемым
В МИД назвали вмешательство в дела Ливана неприемлемым - РИА Новости, 13.07.2021
В МИД назвали вмешательство в дела Ливана неприемлемым
Россия считает неприемлемым и контрпродуктивным внешнее вмешательство во внутренние дела Ливана, в частности звучащие из некоторых западных столиц угрозы... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:45
2021-07-13T17:48
россия
ближний восток
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливан
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия считает неприемлемым и контрпродуктивным внешнее вмешательство во внутренние дела Ливана, в частности звучащие из некоторых западных столиц угрозы применения санкционных мер, сообщил МИД РФ.Во вторник в соответствии с предварительной договоренностью состоялся телефонный разговор специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с председателем Свободного патриотического движения Ливана Джебраном Бассилем."С российской стороны... подчеркивалась неприемлемость и контрпродуктивность внешнего вмешательства во внутриливанские дела, в частности звучащих из некоторых западных столиц угроз применения санкционных мер, подрывающих принципы единства, территориальной целостности и государственного суверенитета Ливанской Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что санкционный режим ЕС по Ливану, где продолжается затяжной политический кризис, может быть принят к концу текущего месяца. Глава дипломатии ЕС, посетивший недавно Бейрут, отметил, что по его впечатлениям, европейцы больше заинтересованы в поисках урегулирования конфликта, нежели сами ливанские политики.В Ливане на фоне финансово-экономического кризиса уже полтора года продолжаются волнения. Цены на продукты в этой стране выросли более чем в 10 раз с осени 2019 года на фоне обесценивания национальной валюты. Также усугубляется дефицит топлива и медикаментов. Для начала вывода страны из кризиса необходимы формирование правительства и реформы, которые смогут способствовать привлечению международной финансовой помощи. Однако политические силы более семи месяцев не могут договориться о составе кабинета министров, усугубляя тем самым затяжной кризис.
https://ria.ru/20210413/livan-1728111169.html
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россия, ближний восток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливан, в мире
В МИД назвали вмешательство в дела Ливана неприемлемым
17:45 13.07.2021 (обновлено: 17:48 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В МИД заявили, что считают угрозы санкциями и вмешательство в дела Ливана неприемлемым

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия считает неприемлемым и контрпродуктивным внешнее вмешательство во внутренние дела Ливана, в частности звучащие из некоторых западных столиц угрозы применения санкционных мер, сообщил МИД РФ.
Во вторник в соответствии с предварительной договоренностью состоялся телефонный разговор специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с председателем Свободного патриотического движения Ливана Джебраном Бассилем.
"С российской стороны... подчеркивалась неприемлемость и контрпродуктивность внешнего вмешательства во внутриливанские дела, в частности звучащих из некоторых западных столиц угроз применения санкционных мер, подрывающих принципы единства, территориальной целостности и государственного суверенитета Ливанской Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что санкционный режим ЕС по Ливану, где продолжается затяжной политический кризис, может быть принят к концу текущего месяца. Глава дипломатии ЕС, посетивший недавно Бейрут, отметил, что по его впечатлениям, европейцы больше заинтересованы в поисках урегулирования конфликта, нежели сами ливанские политики.
В Ливане на фоне финансово-экономического кризиса уже полтора года продолжаются волнения. Цены на продукты в этой стране выросли более чем в 10 раз с осени 2019 года на фоне обесценивания национальной валюты. Также усугубляется дефицит топлива и медикаментов. Для начала вывода страны из кризиса необходимы формирование правительства и реформы, которые смогут способствовать привлечению международной финансовой помощи. Однако политические силы более семи месяцев не могут договориться о составе кабинета министров, усугубляя тем самым затяжной кризис.
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