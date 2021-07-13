https://ria.ru/20210713/litva-1741144399.html

Парламент Литвы разрешил массово задерживать мигрантов

Парламент Литвы разрешил массово задерживать мигрантов - РИА Новости, 13.07.2021

Парламент Литвы разрешил массово задерживать мигрантов

Парламент Литвы в связи с наплывом нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии принял закон, разрешающий массовое задержание лиц, ищущих убежища, сообщает во... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T19:08

2021-07-13T19:08

2021-07-13T19:38

мигранты

красный крест

белоруссия

литва

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Парламент Литвы в связи с наплывом нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии принял закон, разрешающий массовое задержание лиц, ищущих убежища, сообщает во вторник Рейтер.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой, такие работы начались в конце прошлой недели. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Как отмечает агентство, около 84 членов парламента из 141-го проголосовали за принятие закона, отклонив протесты Красного Креста и других неправительственных организаций, заявивших, что этот закон нарушает международные обязательства Литвы и права мигрантов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/ek-1740948670.html

белоруссия

литва

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мигранты, красный крест, белоруссия, литва, в мире