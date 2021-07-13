Парламент Литвы разрешил массово задерживать мигрантов
19:08 13.07.2021 (обновлено: 19:38 13.07.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты из Камеруна в лагере беженцев в селе Виденяй, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Парламент Литвы принял закон, разрешающий массовое задержание нелегальных мигрантов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Парламент Литвы в связи с наплывом нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии принял закон, разрешающий массовое задержание лиц, ищущих убежища, сообщает во вторник Рейтер.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой, такие работы начались в конце прошлой недели. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
"Парламент Литвы во вторник одобрил массовое задержание лиц, ищущих убежище, и ограничил их права на обжалование в попытке сдержать большое число лиц, пересекающих границу с Белоруссией", - передает Рейтер.
Как отмечает агентство, около 84 членов парламента из 141-го проголосовали за принятие закона, отклонив протесты Красного Креста и других неправительственных организаций, заявивших, что этот закон нарушает международные обязательства Литвы и права мигрантов.