https://ria.ru/20210713/lekarstva-1741011304.html

Фармацевт раскрыла два способа сэкономить на лекарствах

Фармацевт раскрыла два способа сэкономить на лекарствах - РИА Новости, 13.07.2021

Фармацевт раскрыла два способа сэкономить на лекарствах

Экономить на здоровье не стоит, но можно меньше платить за лекарства. Две самые распространение хитрости не переплатить в аптеках назвала в интервью радио... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T04:15

2021-07-13T04:15

2021-07-13T09:18

ирина булыгина

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Экономить на здоровье не стоит, но можно меньше платить за лекарства. Две самые распространение хитрости не переплатить в аптеках назвала в интервью радио Sputnik эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина.Первым делом эксперт советует попросить работника аптеки озвучить весь список лекарств с нужным вам действующим веществом. Цены на такие препараты могут сильно различаться.Еще один способ сэкономить на лекарствах — покупать их заранее, поскольку их стоимость может со временем возрасти. Но это касается только препаратов от хронических заболеваний, которые вам уже прописал врач."Если человек "хроник" и использует одни и те же препараты, которые нужны ему постоянно, то имеет смысл смотреть срок годности и покупать впрок", — объяснила Булыгина.Покупать таблетки на случай возможной болезни эксперт не советует."Если человек думает, что он может заболеть, и хочет купить лекарства заранее, то этого делать не надо. Чем вас будут лечить — это прерогатива врача, а протоколы лечения меняются очень быстро", — заключила Булыгина.

https://ria.ru/20210614/lekarstva-1736908286.html

https://ria.ru/20210529/pustyshka-1734689398.html

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ирина булыгина, россия, здоровье, общество