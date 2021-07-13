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Фармацевт раскрыла два способа сэкономить на лекарствах
Фармацевт раскрыла два способа сэкономить на лекарствах - РИА Новости, 13.07.2021
Фармацевт раскрыла два способа сэкономить на лекарствах
Экономить на здоровье не стоит, но можно меньше платить за лекарства. Две самые распространение хитрости не переплатить в аптеках назвала в интервью радио... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T04:15
2021-07-13T09:18
ирина булыгина
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Экономить на здоровье не стоит, но можно меньше платить за лекарства. Две самые распространение хитрости не переплатить в аптеках назвала в интервью радио Sputnik эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина.Первым делом эксперт советует попросить работника аптеки озвучить весь список лекарств с нужным вам действующим веществом. Цены на такие препараты могут сильно различаться.Еще один способ сэкономить на лекарствах — покупать их заранее, поскольку их стоимость может со временем возрасти. Но это касается только препаратов от хронических заболеваний, которые вам уже прописал врач."Если человек "хроник" и использует одни и те же препараты, которые нужны ему постоянно, то имеет смысл смотреть срок годности и покупать впрок", — объяснила Булыгина.Покупать таблетки на случай возможной болезни эксперт не советует."Если человек думает, что он может заболеть, и хочет купить лекарства заранее, то этого делать не надо. Чем вас будут лечить — это прерогатива врача, а протоколы лечения меняются очень быстро", — заключила Булыгина.
https://ria.ru/20210614/lekarstva-1736908286.html
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ирина булыгина, россия, здоровье, общество
Фармацевт раскрыла два способа сэкономить на лекарствах
04:15 13.07.2021 (обновлено: 09:18 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фармацевт рассказала, как можно меньше платить за лекарства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Экономить на здоровье не стоит, но можно меньше платить за лекарства. Две самые распространение хитрости не переплатить в аптеках назвала в интервью радио Sputnik эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина.
Первым делом эксперт советует попросить работника аптеки озвучить весь список лекарств с нужным вам действующим веществом. Цены на такие препараты могут сильно различаться.
"Провизор или фармацевт должен предложить вам из той линейки, что у них есть, самое дешевое в первую очередь, а потом уже по возрастающей, но, как правило, все происходит наоборот. Тут вы должны понимать, что действующее вещество одно, а торговых наименований может быть до 50 разных, и ценовая линейка у них будет различаться в разы, и речь не про копейки и даже не про рубли ", — сказала Булыгина.
Еще один способ сэкономить на лекарствах — покупать их заранее, поскольку их стоимость может со временем возрасти. Но это касается только препаратов от хронических заболеваний, которые вам уже прописал врач.
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"Если человек "хроник" и использует одни и те же препараты, которые нужны ему постоянно, то имеет смысл смотреть срок годности и покупать впрок", — объяснила Булыгина.
Покупать таблетки на случай возможной болезни эксперт не советует.
"Если человек думает, что он может заболеть, и хочет купить лекарства заранее, то этого делать не надо. Чем вас будут лечить — это прерогатива врача, а протоколы лечения меняются очень быстро", — заключила Булыгина.
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