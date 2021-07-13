https://ria.ru/20210713/kuzminki-1741160752.html

Суд Москвы арестовал шестерых участников драки у метро "Кузьминки"

Суд Москвы арестовал шестерых участников драки у метро "Кузьминки" - РИА Новости, 13.07.2021

Суд Москвы арестовал шестерых участников драки у метро "Кузьминки"

Кузьминский суд Москвы арестовал на 15 суток шестерых участников массовой драки у станции метро "Кузьминки", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T22:15

2021-07-13T22:15

2021-07-13T22:16

россия

мигранты

средняя азия

кузьминский суд г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы арестовал на 15 суток шестерых участников массовой драки у станции метро "Кузьминки", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Каленова.По данным суда, им вменяется часть 6.1 статьи 20.2 КОАП РФ (Участие в несанкционированных собрании, повлекшим создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения).Ранее МВД России сообщило о задержании 102 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. По данным министерства, они будут выдворены из страны.Как отметила пресс-секретарь, пока этот вопрос в суде не решался. Гражданство привлеченных к ответственности она также пока не уточнила.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/draka-1741110432.html

россия

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россия, мигранты, средняя азия, кузьминский суд г. москвы, москва, происшествия