https://ria.ru/20210713/kuba-1740972596.html

Протестуют тысячи кубинцев: кто раскачивает Остров свободы

Протестуют тысячи кубинцев: кто раскачивает Остров свободы - РИА Новости, 13.07.2021

Протестуют тысячи кубинцев: кто раскачивает Остров свободы

Многотысячные шествия под палящим солнцем — от Сантьяго до Гаваны. В воскресенье протестующие скандировали: "Баста!" Но дисциплинированно не снимали защитные... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T08:00

2021-07-13T08:00

2021-07-13T09:39

мигель диас-канель

джо байден

куба

сша

в мире

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Многотысячные шествия под палящим солнцем — от Сантьяго до Гаваны. В воскресенье протестующие скандировали: "Баста!" Но дисциплинированно не снимали защитные маски. Экономический упадок и коронакризис измотали кубинцев. Госпитали переполнены, очереди у магазинов растут, электричество то и дело пропадает, а разговоры о реформах не успокаивают. Официальная Гавана видит корень проблем в США и обещает "революционный ответ". Дух революции"Улицы принадлежат революции", — гласит самодельный плакат одного из демонстрантов. Рядом хлопают в ладоши и растягивают флаг республики. "Из-за этих репрессий у людей ничего нет, дома рушатся! Деньги на строительство отелей они находят, а мы голодаем!" — негодует молодой человек в черной маске. Под лозунгами "Нет диктатуре" и "Мы не боимся" люди требовали демократии и эффективной борьбы с ковидом. Демонстрантов разгоняли полицейские. А затем, словно позабыв об инфекции, президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников, "революционеров и коммунистов", тоже выйти на улицы. Не обошлось без столкновений. Официальной информации о пострадавших не было, но на одном из видео мужчина с окровавленным лицом рассказал, что их с дочерью побили. "Мы не позволим контрреволюционным наемникам, продавшимся американской империи, спровоцировать дестабилизацию. Будет революционный ответ", — пообещал Диас-Канель, выступая на национальном телевидении. Он уверен, что к манифестациям подстрекают США, оттуда же их и финансируют. Полномасштабный кризисНынешние протесты — первые массовые проявления недовольства властями почти за тридцать лет. В последний раз такие манифестации, вызванные экономическим упадком, на острове проходили в начале 90-х после распада Советского Союза. О "полномасштабном кризисе", сравнимом с девяностыми, СМИ писали уже в конце прошлого года. После очередных санкций США упали поставки нефти, иссякли денежные переводы из-за границы, а пандемия перекрыла турпоток. В списке предприятий, с которыми американским гражданам и компаниям запрещено иметь дело, более 230 отелей, развлекательных заведений и небанковских финансовых учреждений. Налоговые послабления и выплаты не выправили ситуацию.В 2020-м экономика страны сократилась на 11 процентов, а к июню 2021-го — еще на два. Импорт топлива, продуктов питания, медицинских товаров и других вещей первой необходимости снизился вполовину. Перед магазинами — уже привычные кубинцам огромные очереди. Свои услуги предлагают колерос: занимают место ночью, а наутро продают его за 50 неконвертируемых кубинских песо. До недавнего времени на острове ходили три валюты: кубинский песо — в нем рабочие получали зарплату, так называемый конвертируемый песо, привязанный к доллару, и собственно доллар — прекрасное поле для коррупционных схем. В конце 2020-го конвертируемый песо изъяли из оборота. Рыночно-ориентированные преобразования коснулись всех сфер финансовой системы: налогов, тарифов и частного сектора. При этом, как указывал ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Александр Харламенко, скрупулезно продуманные реформы готовили около десятилетия.Когда нововведения запустили, у эксперта были опасения, что в стране произойдет всплеск демагогических манифестаций под псевдолевыми социально-справедливыми лозунгами. "Еще с XIX века правое крыло имущих классов Кубы выступало за то, чтобы остров стал одним из штатов США. Сегодня такого мнения придерживаются многие эмигранты по ту сторону Флоридского пролива. Нельзя на Кубе поднять людей на протест лозунгами "Мы за неолиберальные реформы, капитализм и аннексию". Подобные волнения начинаются с призывов "Больше либерализма, больше демократии", — поясняет Харламенко в беседе с РИА Новости. Однако нынешние акции связывать с реформами пока не следует, добавляет он. Кризисное продолжениеХотя туристический сектор понемногу оживает, в здравоохранении по-прежнему кризис. За первые месяцы 2021-го в стране зарегистрировали больше заразившихся COVID-19, чем за весь прошлый год. К началу протестов в сутки фиксировали почти семь тысяч случаев, 42 — летальных. Это почти в два раза больше, чем неделей ранее. При этом Гавана отказалась от российской вакцины и помощи по линии COVAX (система ООН для покупки вакцин). В стране разрабатывают два отечественных препарата — Soberana 2 и Abdala с заявленной эффективностью 91 и 92 процента. Массовая вакцинация стартовала в мае, еще до завершения последней стадии испытаний. Первой дозой привили 7,16 миллиона кубинцев, двумя дозами — 1,74, это около 15 процентов населения. "Протесты начались спустя сутки после признания только кубинской вакцины и отказа от импорта", — подчеркивает Харламенко. Хотя кубинский препарат прошел серьезные испытания, СМИ отчитывались о каждом шаге. "Ввозить иностранную вакцину в любом случае было бы непросто. Проблема в том, что даже шприцы собирали через организации солидарности по всему миру — экономическая блокада распространилась и на медицинские поставки, связанные с борьбой против коронавируса. У части общества просто накопилась усталость", — говорит эксперт. Медикаменты на остров в прошлом году отправлял Китай. Россия в апреле прислала 700 тонн продовольствия по линии ООН. Однако это не решило накопившихся проблем. В то же время приятного диалога с Вашингтоном при Джо Байдене — соратнике Барака Обамы, который "перезагружал" отношения с Гаваной, — вряд ли стоит ожидать, считает Андрей Черняев, кандидат политических наук, специалист по политике США и Латинской Америки. "Нормализация отношений с Кубой была личным проектом Обамы, и Байден этому курсу не следует, а скорее продолжает внешнеполитическую линию Дональда Трампа", — поясняет он. Черняев видит корень нынешнего обострения внутри страны: "Туристический сектор просел из-за пандемии, доходы населения упали. С таким же вызовом столкнулись многие страны, и это еще одна проверка". Официальная Гавана согласна: проблемы внутренние. Но причина их — блокада со стороны Штатов. Как бы то ни было, справляться с трудностями правительство республики будет самостоятельно.

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Антиправительственные протесты на Кубе На Кубе первые за много лет протесты – в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем. 2021-07-13T08:00 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мигель диас-канель, джо байден, куба, сша, в мире