https://ria.ru/20210713/krym-1741130028.html

Празднование Курбан-байрама в Крыму пройдет без массовых молитв

Празднование Курбан-байрама в Крыму пройдет без массовых молитв - РИА Новости, 13.07.2021

Празднование Курбан-байрама в Крыму пройдет без массовых молитв

Мусульманский праздник Курбан-байрам в Крыму пройдет без массового молебна и празднований с большим скоплением людей, сообщила пресс-служба Духовного управления РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T17:54

2021-07-13T17:54

2021-07-13T18:23

религия и мировоззрение

религия

сергей аксенов (политик)

курбан-байрам

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Мусульманский праздник Курбан-байрам в Крыму пройдет без массового молебна и празднований с большим скоплением людей, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман региона.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля.Муфтий Крыма Эмирали Аблаев отметил, что допускается проведение небольших, до 50 человек, детских праздничных программ во дворах мечетей с раздачей подарков. Муфтият Крыма также призывает носить в общественных местах маски, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию, а также отказаться от проведения массовых мероприятий и участия в них.Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов ввел дополнительные ограничения в работе ночных заведений и фуд-кортов в торговых центрах в шести районах Крыма в связи с эпидемиологической ситуацией. По данным минздрава региона, за последние сутки в Крыму выявлено 369 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших приблизилось к 53 тысячам человек. Скончались 1607 пациентов, в стационарах на данный момент находятся 2883 человека.

https://ria.ru/20210713/chechnya-1741043984.html

республика крым

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религия, сергей аксенов (политик), курбан-байрам, республика крым