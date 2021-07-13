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Религия и мировоззрение
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Празднование Курбан-байрама в Крыму пройдет без массовых молитв
Празднование Курбан-байрама в Крыму пройдет без массовых молитв - РИА Новости, 13.07.2021
Празднование Курбан-байрама в Крыму пройдет без массовых молитв
Мусульманский праздник Курбан-байрам в Крыму пройдет без массового молебна и празднований с большим скоплением людей, сообщила пресс-служба Духовного управления РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:54
2021-07-13T18:23
религия и мировоззрение
религия
сергей аксенов (политик)
курбан-байрам
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Мусульманский праздник Курбан-байрам в Крыму пройдет без массового молебна и празднований с большим скоплением людей, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман региона.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля.Муфтий Крыма Эмирали Аблаев отметил, что допускается проведение небольших, до 50 человек, детских праздничных программ во дворах мечетей с раздачей подарков. Муфтият Крыма также призывает носить в общественных местах маски, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию, а также отказаться от проведения массовых мероприятий и участия в них.Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов ввел дополнительные ограничения в работе ночных заведений и фуд-кортов в торговых центрах в шести районах Крыма в связи с эпидемиологической ситуацией. По данным минздрава региона, за последние сутки в Крыму выявлено 369 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших приблизилось к 53 тысячам человек. Скончались 1607 пациентов, в стационарах на данный момент находятся 2883 человека.
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религия, сергей аксенов (политик), курбан-байрам, республика крым
Празднование Курбан-байрама в Крыму пройдет без массовых молитв
17:54 13.07.2021 (обновлено: 18:23 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай"
Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма Хансарай - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Празднование Курбан-байрама в Крыму пройдет без массовых молебнов из-за ограничений по COVID-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Мусульманский праздник Курбан-байрам в Крыму пройдет без массового молебна и празднований с большим скоплением людей, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман региона.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля.
"В связи с резким увеличением случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в нашей республике муфтият Крыма ограничивает проведение массовых мероприятий в рамках празднования Курбан-байрама", - говорится в сообщении пресс-службы.
Муфтий Крыма Эмирали Аблаев отметил, что допускается проведение небольших, до 50 человек, детских праздничных программ во дворах мечетей с раздачей подарков. Муфтият Крыма также призывает носить в общественных местах маски, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию, а также отказаться от проведения массовых мероприятий и участия в них.
Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов ввел дополнительные ограничения в работе ночных заведений и фуд-кортов в торговых центрах в шести районах Крыма в связи с эпидемиологической ситуацией. По данным минздрава региона, за последние сутки в Крыму выявлено 369 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших приблизилось к 53 тысячам человек. Скончались 1607 пациентов, в стационарах на данный момент находятся 2883 человека.
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