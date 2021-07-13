https://ria.ru/20210713/krym-1741086798.html

В Крыму на горном троллейбусном маршруте заработает аудиогид

В Крыму на горном троллейбусном маршруте заработает аудиогид - РИА Новости, 13.07.2021

В Крыму на горном троллейбусном маршруте заработает аудиогид

Троллейбусы на горном маршруте Симферополь – Ялта оснастят аудиогидом, который расскажет туристам о достопримечательностях Крыма во время поездки на курорт,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:21

2021-07-13T16:21

2021-07-13T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Троллейбусы на горном маршруте Симферополь – Ялта оснастят аудиогидом, который расскажет туристам о достопримечательностях Крыма во время поездки на курорт, сообщила пресс-служба Минкурортов региона.Аудиогид будет запущен к 60-летию открытия маршрута."Интерактивные экскурсии синхронизируют с маршрутом следования троллейбуса с помощью аудиооповещения и оборудования спутниковой навигации ГЛОНАСС", – сообщили в ведомстве.В составлении текста принимали участие экскурсоводы, а записи сделаны с привлечением дикторов крымского радио."Символично, что один из старейших и уникальных маршрутов получит аудиоэкскурсию с применением современных технологий к своему 60-летию. Это позволит дать маршруту туристическую ценность и внимание как гостей, так и жителей Крыма. Планируется запустить (аудиогид – Прим. ред.) к 20-м числам июля, к 60-летию открытия маршрута", - приводит слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко пресс-служба.Во вторник прошел тестовый проезд троллейбуса с экскурсией от Симферополя до Ангарского перевала. По словам первого заместителя генерального директора ГУП РК "Крымтроллейбус" Вячеслава Мартынова, троллейбусный маршрут Симферополь – Ялта является своего рода визитной карточкой полуострова и пользуется большой популярностью. Троллейбус обладает плавным ходом и большими панорамными окнами, через которые можно в полной мере насладится всеми красотами крымской природы, сказал он.Троллейбусный маршрут Симферополь – Алушта – Ялта является самым протяженным в мире, расстояние между конечными пунктами составляет 84 километра. Решение о строительстве этой линии было принято в 1958 году. Сообщение на отрезке Симферополь – Ялта было открыто в 1961 году, на линии были задействованы чехословацкие троллейбусы. Сейчас на трассе работают российские.

https://ria.ru/20210706/puteshestviya-1740141242.html

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