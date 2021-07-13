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Рассел Кроу простоял в семитысячной очереди на прививку

Рассел Кроу простоял в семитысячной очереди на прививку - РИА Новости, 13.07.2021

Рассел Кроу простоял в семитысячной очереди на прививку

Американский актер Рассел Кроу для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, стоял в многотысячной очереди. Об этом он рассказал на своей странице в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:11

2021-07-13T15:11

2021-07-13T15:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

рассел кроу

воз

университет джонса хопкинса

бразилия

индия

сша

в мире

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американский актер Рассел Кроу для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, стоял в многотысячной очереди. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter. "Как я провел воскресенье. Простоял очередь с 7000 хороших граждан, чтобы получить первый компонент", — написал Кроу.Актер не уточнил, какой именно вакциной он привился.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 186,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 187,2 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.

бразилия

индия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, рассел кроу, воз, университет джонса хопкинса, бразилия, индия, сша, в мире