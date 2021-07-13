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Распространение коронавируса
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Рассел Кроу простоял в семитысячной очереди на прививку
Рассел Кроу простоял в семитысячной очереди на прививку - РИА Новости, 13.07.2021
Рассел Кроу простоял в семитысячной очереди на прививку
Американский актер Рассел Кроу для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, стоял в многотысячной очереди. Об этом он рассказал на своей странице в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:11
2021-07-13T15:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
рассел кроу
воз
университет джонса хопкинса
бразилия
индия
сша
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американский актер Рассел Кроу для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, стоял в многотысячной очереди. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter. "Как я провел воскресенье. Простоял очередь с 7000 хороших граждан, чтобы получить первый компонент", — написал Кроу.Актер не уточнил, какой именно вакциной он привился.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 186,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 187,2 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.
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коронавирус covid-19, рассел кроу, воз, университет джонса хопкинса, бразилия, индия, сша, в мире
Рассел Кроу простоял в семитысячной очереди на прививку
15:11 13.07.2021 (обновлено: 15:35 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Рассел Кроу
Актер Рассел Кроу - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Актер Рассел Кроу отстоял очередь в семь тысяч человек на прививку от COVID-19

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американский актер Рассел Кроу для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, стоял в многотысячной очереди. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.
"Как я провел воскресенье. Простоял очередь с 7000 хороших граждан, чтобы получить первый компонент", — написал Кроу.
Актер не уточнил, какой именно вакциной он привился.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 186,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 187,2 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Рассел КроуВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаБразилияИндияСШАВ мире
 
 
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