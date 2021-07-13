https://ria.ru/20210713/krasnoselskiy-1741118959.html

Глава Приднестровья заявил о нацеленности на диалог с Молдавией

Глава Приднестровья заявил о нацеленности на диалог с Молдавией - РИА Новости, 13.07.2021

Глава Приднестровья заявил о нацеленности на диалог с Молдавией

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с представителями Общественной палаты ПМР заявил о... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:48

2021-07-13T16:48

2021-07-13T16:48

россия

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151923/62/1519236218_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_fbfc623794723270a3083d02d543026f.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с представителями Общественной палаты ПМР заявил о готовности к продолжению диалога с Молдавией, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК, пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS) набирает на досрочных парламентских выборах 52,8% голосов, за блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,17% избирателей. У партии "Шор" 5,74%.По мнению главы ПМР, результат выборов был предсказуем. При этом Красносельский обратил внимание на тот факт, что "нынешние изменения в соседнем государстве носят эволюционный, а не, как случалось ранее, революционный характер: народ поддержал курс, определенный политической элитой".В переговорах по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740925286.html

россия

приднестровская молдавская республика

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире