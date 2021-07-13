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Глава Приднестровья заявил о нацеленности на диалог с Молдавией
Глава Приднестровья заявил о нацеленности на диалог с Молдавией - РИА Новости, 13.07.2021
Глава Приднестровья заявил о нацеленности на диалог с Молдавией
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с представителями Общественной палаты ПМР заявил о... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:48
2021-07-13T16:48
2021-07-13T16:48
россия
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
молдавия
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с представителями Общественной палаты ПМР заявил о готовности к продолжению диалога с Молдавией, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК, пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS) набирает на досрочных парламентских выборах 52,8% голосов, за блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,17% избирателей. У партии "Шор" 5,74%.По мнению главы ПМР, результат выборов был предсказуем. При этом Красносельский обратил внимание на тот факт, что "нынешние изменения в соседнем государстве носят эволюционный, а не, как случалось ранее, революционный характер: народ поддержал курс, определенный политической элитой".В переговорах по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740925286.html
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россия, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире
Глава Приднестровья заявил о нацеленности на диалог с Молдавией
Приднестровье нацелено на продолжение диалога с Молдавией – глава ПМР