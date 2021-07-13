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Наука
https://ria.ru/20210713/kovid-1741119507.html
Ученые оценили риск бессимптомной передачи COVID-19
Ученые оценили риск бессимптомной передачи COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
Ученые оценили риск бессимптомной передачи COVID-19
Американские ученые в масштабном исследовании сравнили риски вторичной передачи коронавирусной инфекции у трех категорий больных COVID-19: бессимптомных,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:51
2021-07-13T16:51
наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
сша
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американские ученые в масштабном исследовании сравнили риски вторичной передачи коронавирусной инфекции у трех категорий больных COVID-19: бессимптомных, симптоматических и пресимптоматических — тех, у кого симптомы еще не проявились. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.В большинстве систематических обзоров по COVID-19 отмечается, что доля бессимптомных носителей составляет 30-45 процентов от всех заболевших, но каков их вклад в распространение инфекции по сих пор было непонятно. Кроме того, в большинстве исследований не разделяли тех, у кого заболевание протекает абсолютно бессимптомно, и тех, у кого оно находится на начальной стадии и симптомы еще не проявились.Ученые-эпидемиологи из Университета Нотр-Дам в штате Индиана решили восполнить этот пробел. Осенью 2020 года они провели на кампусе Университета Среднего Запада в штате Иллинойс исследование, в котором участвовали около 13000 студентов.В августе, когда студенты начали возвращаться в университетский городок, администрацией был принят ряд мер по снижению риска распространения вируса. Он включал массовое тестирование на вирус, отслеживание контактов, режим изоляции заболевших и контактный карантин, ежедневную оценку самочувствия, а также наблюдения за распространением инфекции.Тестирование проводили с помощью экспресс-теста на антиген, который потом подтверждали с помощью ПЦР-теста. Если результат оказывался положительным, или у студента были симптомы, указывающие на коронавирусную инфекцию, или у него в анамнезе был контакт с больным COVID-19, участника помещали на 14-дневный карантин. Если тесты на четвертый и седьмой давали отрицательный результат, карантин прекращали.Всего в результате массового мониторинга выявили около 1600 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе пресимтоматические и бессимптомные. Последние составили около трети всех заболевших. Причем, в отличие от устоявшегося мнения, что бессимптомные носители не так опасны, как симптоматические, результаты показали, что разница не так уж велика. Среди первых коэффициент вторичной передачи составил около 20 процентов, а среди вторых — около 30.В течение первых четырех дней после заражения у симптоматических больных коэффициент был самым высоким, у пресимтоматических — меньше, и самый низкий — у бессимптомных. Через семь дней этот показатель во всех категориях снизился, а на 14-й день после контакта с вирусом он составил 25 процентов у симптоматических и 19 — у бессимптомных.В пресимптоматическую группу попали те, у кого на момент получения положительного результата теста симптомы отсутствовали, но проявились позднее. Наблюдения за этой группой позволили авторам определить среднее время появления тех или иных симптомов. По оценке ученых, потеря вкуса и запах появляется к четвертому дню после положительного результата теста, а заложенность носа, головная боль и сухой кашель — к пятому. Авторы отмечают, что, в связи с тем, что число бессимптомных носителей очень велико и также среди них высок коэффициент вторичной передачи вируса, до того, пока все не будут вакцинированы необходимо продолжать выполнять стандартные санитарные меры безопасности — носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741074341.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша

Ученые оценили риск бессимптомной передачи COVID-19

16:51 13.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФонтаны на Манежной площади в Москве
Фонтаны на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американские ученые в масштабном исследовании сравнили риски вторичной передачи коронавирусной инфекции у трех категорий больных COVID-19: бессимптомных, симптоматических и пресимптоматических — тех, у кого симптомы еще не проявились. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.
В большинстве систематических обзоров по COVID-19 отмечается, что доля бессимптомных носителей составляет 30-45 процентов от всех заболевших, но каков их вклад в распространение инфекции по сих пор было непонятно. Кроме того, в большинстве исследований не разделяли тех, у кого заболевание протекает абсолютно бессимптомно, и тех, у кого оно находится на начальной стадии и симптомы еще не проявились.
Ученые-эпидемиологи из Университета Нотр-Дам в штате Индиана решили восполнить этот пробел. Осенью 2020 года они провели на кампусе Университета Среднего Запада в штате Иллинойс исследование, в котором участвовали около 13000 студентов.
В августе, когда студенты начали возвращаться в университетский городок, администрацией был принят ряд мер по снижению риска распространения вируса. Он включал массовое тестирование на вирус, отслеживание контактов, режим изоляции заболевших и контактный карантин, ежедневную оценку самочувствия, а также наблюдения за распространением инфекции.
Тестирование проводили с помощью экспресс-теста на антиген, который потом подтверждали с помощью ПЦР-теста. Если результат оказывался положительным, или у студента были симптомы, указывающие на коронавирусную инфекцию, или у него в анамнезе был контакт с больным COVID-19, участника помещали на 14-дневный карантин. Если тесты на четвертый и седьмой давали отрицательный результат, карантин прекращали.
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Всего в результате массового мониторинга выявили около 1600 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе пресимтоматические и бессимптомные. Последние составили около трети всех заболевших. Причем, в отличие от устоявшегося мнения, что бессимптомные носители не так опасны, как симптоматические, результаты показали, что разница не так уж велика. Среди первых коэффициент вторичной передачи составил около 20 процентов, а среди вторых — около 30.
В течение первых четырех дней после заражения у симптоматических больных коэффициент был самым высоким, у пресимтоматических — меньше, и самый низкий — у бессимптомных. Через семь дней этот показатель во всех категориях снизился, а на 14-й день после контакта с вирусом он составил 25 процентов у симптоматических и 19 — у бессимптомных.
В пресимптоматическую группу попали те, у кого на момент получения положительного результата теста симптомы отсутствовали, но проявились позднее. Наблюдения за этой группой позволили авторам определить среднее время появления тех или иных симптомов. По оценке ученых, потеря вкуса и запах появляется к четвертому дню после положительного результата теста, а заложенность носа, головная боль и сухой кашель — к пятому.
Авторы отмечают, что, в связи с тем, что число бессимптомных носителей очень велико и также среди них высок коэффициент вторичной передачи вируса, до того, пока все не будут вакцинированы необходимо продолжать выполнять стандартные санитарные меры безопасности — носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.
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