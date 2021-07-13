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Летальность от COVID-19 в Москве на начало июля составила почти 4%
Летальность от COVID-19 в Москве на начало июля составила почти 4% - РИА Новости, 13.07.2021
Летальность от COVID-19 в Москве на начало июля составила почти 4%
Летальность от COVID-19 в Москве на 1 июля составляет 3,88%, если учесть все случаи, где он был как основное или сопутствующее заболевание, сообщается на... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:12
2021-07-13T16:12
2021-07-13T19:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
смертность
москва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Летальность от COVID-19 в Москве на 1 июля составляет 3,88%, если учесть все случаи, где он был как основное или сопутствующее заболевание, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
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коронавирус в россии, смертность, москва
Летальность от COVID-19 в Москве на начало июля составила почти 4%
16:12 13.07.2021 (обновлено: 19:35 13.07.2021)
Летальность от COVID-19 в Москве на начало июля составила почти 4%