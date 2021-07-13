https://ria.ru/20210713/kovid-1741109284.html

Летальность от COVID-19 в Москве на начало июля составила почти 4%

Летальность от COVID-19 в Москве на начало июля составила почти 4% - РИА Новости, 13.07.2021

Летальность от COVID-19 в Москве на начало июля составила почти 4%

Летальность от COVID-19 в Москве на 1 июля составляет 3,88%, если учесть все случаи, где он был как основное или сопутствующее заболевание, сообщается на... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:12

2021-07-13T16:12

2021-07-13T19:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

смертность

москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Летальность от COVID-19 в Москве на 1 июля составляет 3,88%, если учесть все случаи, где он был как основное или сопутствующее заболевание, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, смертность, москва