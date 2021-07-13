https://ria.ru/20210713/kosmos-1741107233.html

Бундесвер запустил работу "космического" штаба

Бундесвер запустил работу "космического" штаба - РИА Новости, 13.07.2021

Бундесвер запустил работу "космического" штаба

Немецкий бундесвер во вторник официально дал старт работе "космического" штаба, целью которого будет анализ спутниковой информации, отслеживание угроз и... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:58

2021-07-13T15:58

2021-07-13T19:36

аннегрет крамп-карренбауэр

бундесвер германии

минобороны германии

космос - риа наука

нато

в мире

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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Немецкий бундесвер во вторник официально дал старт работе "космического" штаба, целью которого будет анализ спутниковой информации, отслеживание угроз и активности других стран в космическом пространстве, сообщает минобороны ФРГ.Запуск такого штаба предусматривал документ "Основные положения для Бундесвера будущего", который был представлен в мае 2021 года. В церемонии приняла участие министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.Она подчеркнула, что для Германии все операции в космическом пространстве будут носить только оборонительный характер. "Другие страны показали, что могут действовать в космосе наступательно, чтобы снижать или уничтожать возможности других стран. Это не случай Германии и бундесвера, мы решительно это исключаем", - добавила министр.Крамп-Карренбауэр отметила также, что Германия будет и впредь сотрудничать в рамках Европейского союза, НАТО и напрямую с США, Великобританией и Францией в этой сфере. Также она отдельно подчеркнула, что безопасность в космосе тесно связана с вопросами кибер- и информационной безопасности. "Вы знаете, насколько напряженная здесь ситуация. Германия переживает каждый день, круглосуточно тысячи кибератак на правительственные сервисы, компании и критическую инфраструктуру", - заявила министр.Целью создания штаба является объединение экспертиз и потенциала бундесвера в воздушной и киберсреде с увеличением возможностей. Как отмечается в сообщении минобороны, бундесвер таким образом "реагирует на растущее значение космического пространства для функционирования государства, благосостояния населения и увеличивающейся зависимости вооруженных сил от получаемых из космоса данных, услуг и продуктов".

https://ria.ru/20210711/brenson-1740840669.html

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738185468.html

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аннегрет крамп-карренбауэр, бундесвер германии, минобороны германии, космос - риа наука, нато, в мире