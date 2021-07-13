Бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:58 13.07.2021 (обновлено: 19:36 13.07.2021)
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, ESOСверхскоростная звезда в представлении художника
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, ESO
Минобороны Германии объявило о запуске бундесвером "космического" штаба
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Немецкий бундесвер во вторник официально дал старт работе "космического" штаба, целью которого будет анализ спутниковой информации, отслеживание угроз и активности других стран в космическом пространстве, сообщает минобороны ФРГ.
Запуск такого штаба предусматривал документ "Основные положения для Бундесвера будущего", который был представлен в мае 2021 года. В церемонии приняла участие министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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"Германия - это высокоиндустриализированное, высоко интегрированное общество знаний. Оно живет в той же степени за счет информации, как и экспорта. Поэтому наше благосостояние и безопасность в высокой степени связаны с космическим пространством. Наши гражданские и военные спутники - ресурсы, без которых не обойтись. Такая же ситуация будет справедлива не только в Германии, но и по всему миру. Космос более не является эксклюзивной территорией космонавтики", - заявила Крамп-Карренбауэр на церемонии в штаб-квартире нового подразделения в коммуне Удем.
Она подчеркнула, что для Германии все операции в космическом пространстве будут носить только оборонительный характер. "Другие страны показали, что могут действовать в космосе наступательно, чтобы снижать или уничтожать возможности других стран. Это не случай Германии и бундесвера, мы решительно это исключаем", - добавила министр.
Крамп-Карренбауэр отметила также, что Германия будет и впредь сотрудничать в рамках Европейского союза, НАТО и напрямую с США, Великобританией и Францией в этой сфере. Также она отдельно подчеркнула, что безопасность в космосе тесно связана с вопросами кибер- и информационной безопасности. "Вы знаете, насколько напряженная здесь ситуация. Германия переживает каждый день, круглосуточно тысячи кибератак на правительственные сервисы, компании и критическую инфраструктуру", - заявила министр.
Целью создания штаба является объединение экспертиз и потенциала бундесвера в воздушной и киберсреде с увеличением возможностей. Как отмечается в сообщении минобороны, бундесвер таким образом "реагирует на растущее значение космического пространства для функционирования государства, благосостояния населения и увеличивающейся зависимости вооруженных сил от получаемых из космоса данных, услуг и продуктов".