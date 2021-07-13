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Бундесвер запустил работу "космического" штаба
Бундесвер запустил работу "космического" штаба - РИА Новости, 13.07.2021
Бундесвер запустил работу "космического" штаба
Немецкий бундесвер во вторник официально дал старт работе "космического" штаба, целью которого будет анализ спутниковой информации, отслеживание угроз и... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:58
2021-07-13T19:36
аннегрет крамп-карренбауэр
бундесвер германии
минобороны германии
космос - риа наука
нато
в мире
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Немецкий бундесвер во вторник официально дал старт работе "космического" штаба, целью которого будет анализ спутниковой информации, отслеживание угроз и активности других стран в космическом пространстве, сообщает минобороны ФРГ.Запуск такого штаба предусматривал документ "Основные положения для Бундесвера будущего", который был представлен в мае 2021 года. В церемонии приняла участие министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.Она подчеркнула, что для Германии все операции в космическом пространстве будут носить только оборонительный характер. "Другие страны показали, что могут действовать в космосе наступательно, чтобы снижать или уничтожать возможности других стран. Это не случай Германии и бундесвера, мы решительно это исключаем", - добавила министр.Крамп-Карренбауэр отметила также, что Германия будет и впредь сотрудничать в рамках Европейского союза, НАТО и напрямую с США, Великобританией и Францией в этой сфере. Также она отдельно подчеркнула, что безопасность в космосе тесно связана с вопросами кибер- и информационной безопасности. "Вы знаете, насколько напряженная здесь ситуация. Германия переживает каждый день, круглосуточно тысячи кибератак на правительственные сервисы, компании и критическую инфраструктуру", - заявила министр.Целью создания штаба является объединение экспертиз и потенциала бундесвера в воздушной и киберсреде с увеличением возможностей. Как отмечается в сообщении минобороны, бундесвер таким образом "реагирует на растущее значение космического пространства для функционирования государства, благосостояния населения и увеличивающейся зависимости вооруженных сил от получаемых из космоса данных, услуг и продуктов".
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аннегрет крамп-карренбауэр, бундесвер германии, минобороны германии, космос - риа наука, нато, в мире
Бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:58 13.07.2021 (обновлено: 19:36 13.07.2021)
 
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, ESOСверхскоростная звезда в представлении художника
Сверхскоростная звезда в представлении художника - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, ESO

Минобороны Германии объявило о запуске бундесвером "космического" штаба

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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Немецкий бундесвер во вторник официально дал старт работе "космического" штаба, целью которого будет анализ спутниковой информации, отслеживание угроз и активности других стран в космическом пространстве, сообщает минобороны ФРГ.
Запуск такого штаба предусматривал документ "Основные положения для Бундесвера будущего", который был представлен в мае 2021 года. В церемонии приняла участие министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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"Германия - это высокоиндустриализированное, высоко интегрированное общество знаний. Оно живет в той же степени за счет информации, как и экспорта. Поэтому наше благосостояние и безопасность в высокой степени связаны с космическим пространством. Наши гражданские и военные спутники - ресурсы, без которых не обойтись. Такая же ситуация будет справедлива не только в Германии, но и по всему миру. Космос более не является эксклюзивной территорией космонавтики", - заявила Крамп-Карренбауэр на церемонии в штаб-квартире нового подразделения в коммуне Удем.
Она подчеркнула, что для Германии все операции в космическом пространстве будут носить только оборонительный характер. "Другие страны показали, что могут действовать в космосе наступательно, чтобы снижать или уничтожать возможности других стран. Это не случай Германии и бундесвера, мы решительно это исключаем", - добавила министр.
Крамп-Карренбауэр отметила также, что Германия будет и впредь сотрудничать в рамках Европейского союза, НАТО и напрямую с США, Великобританией и Францией в этой сфере. Также она отдельно подчеркнула, что безопасность в космосе тесно связана с вопросами кибер- и информационной безопасности. "Вы знаете, насколько напряженная здесь ситуация. Германия переживает каждый день, круглосуточно тысячи кибератак на правительственные сервисы, компании и критическую инфраструктуру", - заявила министр.
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Целью создания штаба является объединение экспертиз и потенциала бундесвера в воздушной и киберсреде с увеличением возможностей. Как отмечается в сообщении минобороны, бундесвер таким образом "реагирует на растущее значение космического пространства для функционирования государства, благосостояния населения и увеличивающейся зависимости вооруженных сил от получаемых из космоса данных, услуг и продуктов".
 
Аннегрет Крамп-КарренбауэрБундесвер ГерманииМинобороны ГерманииКосмос - РИА НаукаНАТОВ мире
 
 
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