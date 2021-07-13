https://ria.ru/20210713/koshka-1741122466.html

Пьяный калининградец утопил кошку в стиральной машине и спрятался в замке

Пьяный калининградец утопил кошку в стиральной машине и спрятался в замке - РИА Новости, 13.07.2021

Пьяный калининградец утопил кошку в стиральной машине и спрятался в замке

Житель города Багратионовска Калининградской области из мести гражданской жене утопил ее кошку в стиральной машине, потом прислал женщине видео мертвого... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T17:04

2021-07-13T17:04

2021-07-13T17:11

россия

калининградская область

светлогорск

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 13 июл - РИА Новости. Житель города Багратионовска Калининградской области из мести гражданской жене утопил ее кошку в стиральной машине, потом прислал женщине видео мертвого животного и в течение пяти дней прятался на территории замка Прейсиш-Эйлау, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД."Как установили участковые уполномоченные полиции, 43-летний сожитель заявительницы узнал о том, что та уехала не к матери, как сказала ему, а к своей подруге в Светлогорск. Разозленный обманом мужчина крепко выпил и под влиянием алкоголя решил отомстить. Схватив находившуюся в квартире кошку, он поместил ее в стиральную машину, которую привел в действие. В результате животное утонуло", - рассказали в полиции.В пресс-службе добавили, что свои действия злоумышленник зафиксировал на видеокамеру мобильного телефона и отослал гражданской жене. После этого мужчина ушел из дома и пять дней скрывался на территории замка Прейсиш-Эйлау, прежде чем его задержали.По данным полиции, в отношении ранее судимого за убийство мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20210623/schenok-1738171423.html

россия

калининградская область

светлогорск

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россия, калининградская область, светлогорск, происшествия