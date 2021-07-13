Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/koshka-1741122466.html
Пьяный калининградец утопил кошку в стиральной машине и спрятался в замке
Пьяный калининградец утопил кошку в стиральной машине и спрятался в замке - РИА Новости, 13.07.2021
Пьяный калининградец утопил кошку в стиральной машине и спрятался в замке
Житель города Багратионовска Калининградской области из мести гражданской жене утопил ее кошку в стиральной машине, потом прислал женщине видео мертвого... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:04
2021-07-13T17:11
россия
калининградская область
светлогорск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 13 июл - РИА Новости. Житель города Багратионовска Калининградской области из мести гражданской жене утопил ее кошку в стиральной машине, потом прислал женщине видео мертвого животного и в течение пяти дней прятался на территории замка Прейсиш-Эйлау, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД."Как установили участковые уполномоченные полиции, 43-летний сожитель заявительницы узнал о том, что та уехала не к матери, как сказала ему, а к своей подруге в Светлогорск. Разозленный обманом мужчина крепко выпил и под влиянием алкоголя решил отомстить. Схватив находившуюся в квартире кошку, он поместил ее в стиральную машину, которую привел в действие. В результате животное утонуло", - рассказали в полиции.В пресс-службе добавили, что свои действия злоумышленник зафиксировал на видеокамеру мобильного телефона и отослал гражданской жене. После этого мужчина ушел из дома и пять дней скрывался на территории замка Прейсиш-Эйлау, прежде чем его задержали.По данным полиции, в отношении ранее судимого за убийство мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20210623/schenok-1738171423.html
россия
калининградская область
светлогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, калининградская область, светлогорск, происшествия
Пьяный калининградец утопил кошку в стиральной машине и спрятался в замке
17:04 13.07.2021 (обновлено: 17:11 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

Пьяный калининградец из мести сожительнице утопил кошку в стиральной машине и спрятался в замке

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 13 июл - РИА Новости. Житель города Багратионовска Калининградской области из мести гражданской жене утопил ее кошку в стиральной машине, потом прислал женщине видео мертвого животного и в течение пяти дней прятался на территории замка Прейсиш-Эйлау, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.
"Как установили участковые уполномоченные полиции, 43-летний сожитель заявительницы узнал о том, что та уехала не к матери, как сказала ему, а к своей подруге в Светлогорск. Разозленный обманом мужчина крепко выпил и под влиянием алкоголя решил отомстить. Схватив находившуюся в квартире кошку, он поместил ее в стиральную машину, которую привел в действие. В результате животное утонуло", - рассказали в полиции.
В пресс-службе добавили, что свои действия злоумышленник зафиксировал на видеокамеру мобильного телефона и отослал гражданской жене. После этого мужчина ушел из дома и пять дней скрывался на территории замка Прейсиш-Эйлау, прежде чем его задержали.
По данным полиции, в отношении ранее судимого за убийство мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 05:23
В Приморье дворник выкинул из окна щенка за плохое поведение
 
РоссияКалининградская областьСветлогорскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В Забайкалье пострадавшие от июньских паводков начали получать выплаты
07:50На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения
07:49В ФРГ заявили о прогрессе в переговорах по "Северному потоку — 2 " с США
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
Лента новостейМолния