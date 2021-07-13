Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741131842.html
В Оренбуржье обязали перевести беременных на "удаленку" из-за COVID-19
В Оренбуржье обязали перевести беременных на "удаленку" из-за COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
В Оренбуржье обязали перевести беременных на "удаленку" из-за COVID-19
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса, обязав всех беременных перевести на... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:03
2021-07-13T18:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
денис паслер
здоровье - общество
оренбургская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg
УФА, 13 июл - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса, обязав всех беременных перевести на удалённую работу, сообщает пресс-служба главы региона."В числе новых изменений, введенных губернатором, является обязательный перевод на "удаленку" беременных оренбурженок. Сейчас только в ковид-госпитале ОКБ №2 проходят лечение 32 беременные женщины, две из них – в реанимации", - говорится в сообщении."Я считаю необходимым поднять вопрос с переводом беременных оренбурженок на обязательный дистант. Рекомендации здесь недостаточно, нужно вносить изменения в указ и жестко закрепить переход женщин на самоизоляцию. Их близкие должны вакцинацинироваться в приоритетном порядке наравне с пожилыми, чтобы обеспечить безопасность будущих мам", - приводит слова Паслера пресс-служба.Согласно подписанному губернатором указу, с 13 июля работа объектов общепита теперь ограничена по времени с 6.00 и не позднее чем до 00.00 часов по местному времени, за исключением работы доставки и точек, обслуживающих работников организаций.Кроме этого, работодателям региона предписано перевести на дистанционную форму работы работников старше 65 лет, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, осуществляющих трудовые функции на территории Оренбургской области, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций."Организациям отдыха детей и их оздоровления, за исключением лагерей дневного пребывания, обеспечить прием детей в смены на основании результатов обследования на COVID-19 методом ПЦР с получением результатов лабораторного исследования не ранее чем за 3 календарных дня до заезда. Из рекомендации это условие переведно в обязательные", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что изменения указа вступают в силу 13 июля.
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741100385.html
https://ria.ru/20210713/oslozhneniya-1741080516.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_1834:0:4565:2048_1920x0_80_0_0_b839d9dbd7b50184f241056e16bcc9c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, денис паслер, здоровье - общество, оренбургская область, общество
В Оренбуржье обязали перевести беременных на "удаленку" из-за COVID-19
18:03 13.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Валерий Гуньков
Перейти в фотобанк

Губернатор Оренбургской области Паслер обязал перевести беременных на "удаленку" из-за COVID-19

Читать ria.ru в
УФА, 13 июл - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса, обязав всех беременных перевести на удалённую работу, сообщает пресс-служба главы региона.
"В числе новых изменений, введенных губернатором, является обязательный перевод на "удаленку" беременных оренбурженок. Сейчас только в ковид-госпитале ОКБ №2 проходят лечение 32 беременные женщины, две из них – в реанимации", - говорится в сообщении.
Врачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
Вчера, 15:24Распространение коронавируса
В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
"Я считаю необходимым поднять вопрос с переводом беременных оренбурженок на обязательный дистант. Рекомендации здесь недостаточно, нужно вносить изменения в указ и жестко закрепить переход женщин на самоизоляцию. Их близкие должны вакцинацинироваться в приоритетном порядке наравне с пожилыми, чтобы обеспечить безопасность будущих мам", - приводит слова Паслера пресс-служба.
Согласно подписанному губернатором указу, с 13 июля работа объектов общепита теперь ограничена по времени с 6.00 и не позднее чем до 00.00 часов по местному времени, за исключением работы доставки и точек, обслуживающих работников организаций.
Резервный госпиталь COVID-19 в КВЦ Сокольники - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
Вчера, 13:52Распространение коронавируса
Врач назвала самые частые осложнения у пациентов, переболевших COVID-19
Кроме этого, работодателям региона предписано перевести на дистанционную форму работы работников старше 65 лет, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, осуществляющих трудовые функции на территории Оренбургской области, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций.
"Организациям отдыха детей и их оздоровления, за исключением лагерей дневного пребывания, обеспечить прием детей в смены на основании результатов обследования на COVID-19 методом ПЦР с получением результатов лабораторного исследования не ранее чем за 3 календарных дня до заезда. Из рекомендации это условие переведно в обязательные", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что изменения указа вступают в силу 13 июля.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДенис ПаслерЗдоровье - ОбществоОренбургская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В Забайкалье пострадавшие от июньских паводков начали получать выплаты
07:50На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения
07:49В ФРГ заявили о прогрессе в переговорах по "Северному потоку — 2 " с США
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
Лента новостейМолния