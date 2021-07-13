https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741131842.html

В Оренбуржье обязали перевести беременных на "удаленку" из-за COVID-19

В Оренбуржье обязали перевести беременных на "удаленку" из-за COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021

В Оренбуржье обязали перевести беременных на "удаленку" из-за COVID-19

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса, обязав всех беременных перевести на... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:03

2021-07-13T18:03

2021-07-13T18:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

денис паслер

здоровье - общество

оренбургская область

общество

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УФА, 13 июл - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса, обязав всех беременных перевести на удалённую работу, сообщает пресс-служба главы региона."В числе новых изменений, введенных губернатором, является обязательный перевод на "удаленку" беременных оренбурженок. Сейчас только в ковид-госпитале ОКБ №2 проходят лечение 32 беременные женщины, две из них – в реанимации", - говорится в сообщении."Я считаю необходимым поднять вопрос с переводом беременных оренбурженок на обязательный дистант. Рекомендации здесь недостаточно, нужно вносить изменения в указ и жестко закрепить переход женщин на самоизоляцию. Их близкие должны вакцинацинироваться в приоритетном порядке наравне с пожилыми, чтобы обеспечить безопасность будущих мам", - приводит слова Паслера пресс-служба.Согласно подписанному губернатором указу, с 13 июля работа объектов общепита теперь ограничена по времени с 6.00 и не позднее чем до 00.00 часов по местному времени, за исключением работы доставки и точек, обслуживающих работников организаций.Кроме этого, работодателям региона предписано перевести на дистанционную форму работы работников старше 65 лет, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, осуществляющих трудовые функции на территории Оренбургской области, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций."Организациям отдыха детей и их оздоровления, за исключением лагерей дневного пребывания, обеспечить прием детей в смены на основании результатов обследования на COVID-19 методом ПЦР с получением результатов лабораторного исследования не ранее чем за 3 календарных дня до заезда. Из рекомендации это условие переведно в обязательные", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что изменения указа вступают в силу 13 июля.

https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741100385.html

https://ria.ru/20210713/oslozhneniya-1741080516.html

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