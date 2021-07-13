https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741100385.html
В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса - РИА Новости, 13.07.2021
В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
В третью волну коронавируса возросло число заболевших не только среди молодых людей, но и детей, заявил директор Федерального научно-клинического центра детей и РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:24
2021-07-13T15:24
2021-07-13T15:24
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В третью волну коронавируса возросло число заболевших не только среди молодых людей, но и детей, заявил директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Илья Зябкин.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом у лиц до 40 лет выросла в два раза, у пожилых людей, наоборот, снизилась, в том числе уменьшилась и смертность."Что хотел бы еще сказать по поводу этой третьей волны: появилось, к сожалению, большое количество не только молодых пациентов, но и детей. Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы достаточно активно ее обсуждаем и в рамках протоколов лечения", - заявил Зябкин в ходе дискуссии "Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества".Он добавил, что сейчас не идет речь о больших цифрах летальности, "но, по данным некоторых зарубежных авторов, она, к сожалению, все-таки достигает приблизительно 1%".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
Глава центра ФМБА заявил, что в третью волну COVID-19 стали больше болеть молодые и даже дети
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В третью волну коронавируса возросло число заболевших не только среди молодых людей, но и детей, заявил директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Илья Зябкин.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
заявил, что заболеваемость коронавирусом у лиц до 40 лет выросла в два раза, у пожилых людей, наоборот, снизилась, в том числе уменьшилась и смертность.
"Что хотел бы еще сказать по поводу этой третьей волны: появилось, к сожалению, большое количество не только молодых пациентов, но и детей. Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы достаточно активно ее обсуждаем и в рамках протоколов лечения", - заявил Зябкин в ходе дискуссии "Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества".
Он добавил, что сейчас не идет речь о больших цифрах летальности, "но, по данным некоторых зарубежных авторов, она, к сожалению, все-таки достигает приблизительно 1%".