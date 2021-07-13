https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741100385.html

В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса

В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса - РИА Новости, 13.07.2021

В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса

В третью волну коронавируса возросло число заболевших не только среди молодых людей, но и детей, заявил директор Федерального научно-клинического центра детей и РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:24

2021-07-13T15:24

2021-07-13T15:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f47bc1a418cba6b0feeaae36ff641760.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В третью волну коронавируса возросло число заболевших не только среди молодых людей, но и детей, заявил директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Илья Зябкин.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом у лиц до 40 лет выросла в два раза, у пожилых людей, наоборот, снизилась, в том числе уменьшилась и смертность."Что хотел бы еще сказать по поводу этой третьей волны: появилось, к сожалению, большое количество не только молодых пациентов, но и детей. Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы достаточно активно ее обсуждаем и в рамках протоколов лечения", - заявил Зябкин в ходе дискуссии "Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества".Он добавил, что сейчас не идет речь о больших цифрах летальности, "но, по данным некоторых зарубежных авторов, она, к сожалению, все-таки достигает приблизительно 1%".

https://ria.ru/20210708/antitela-1740462235.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)