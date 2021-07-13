https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741089398.html
Меркель рассказала, как избежать четвертой волны коронавируса
Меркель рассказала, как избежать четвертой волны коронавируса - РИА Новости, 13.07.2021
Меркель рассказала, как избежать четвертой волны коронавируса
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия может избежать четвертой волны пандемии коронавируса за счет продвижения кампании вакцинации и дальнейшего... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:34
2021-07-13T14:34
2021-07-13T14:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
ангела меркель
германия
вакцинация
в мире
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия может избежать четвертой волны пандемии коронавируса за счет продвижения кампании вакцинации и дальнейшего соблюдения санитарных мер."Мы делаем все, чтобы предотвратить это. Это значит, что даже при высокой доле вакцинированных нужно продолжать соблюдать правила (ношение масок, соблюдение гигиены, соблюдение дистанции, регулярное проветривание помещений), тестирование должно продолжаться, мы продолжим тестирование осенью в школах. Пандемия еще не позади, несмотря на вакцинацию, несмотря на, что многое делать уже проще, что мы уже не столь быстро приближаемся к перегрузке системы здравоохранения", - заявила она на пресс-конференции во вторник.При этом она отметила, что "благодаря вакцинации можно жить с более высокой заболеваемостью без того, чтобы система здравоохранения оказалась перегруженной", добавив, что именно предотвращение коллапса системы здравоохранения остается главным "мерилом" в политике властей ФРГ по коронавирусу. По ее словам, сохранение требования ношения масок, соблюдения дистанции, проветривания помещений и регулярного тестирования может помочь избежать необходимости вводить более серьезные ограничения в будущем.Говоря при этом о темпах вакцинации, она отметила, что пока необходимая доля привитых не достигнута, в то же время среди старшего населения целевых показателей будет достигнуть легче."Мы пока далеки от этой цели (нужной доли привитых), но среди людей старше 18 лет уже больше двух третей сделали минимум первую прививку, в этом проявляется готовность к вакцинации. Мы продолжим призывать граждан к вакцинации, мы уже не столь далеки от цели, но привить 85% людей 12-59 лет и 90% старше 60 лет - это уже сложно. При этом 90% (старше 60 лет) будет достичь проще, потому что среди лиц старше 60 лет уже доля привитых 84%", - заявила Меркель.
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740940321.html
https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738573410.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, ангела меркель, германия, вакцинация, в мире
Меркель рассказала, как избежать четвертой волны коронавируса
Меркель заявила, что четвертую волну пандемии можно предотвратить вакцинацией и дисциплиной
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
заявила, что Германия
может избежать четвертой волны пандемии коронавируса за счет продвижения кампании вакцинации и дальнейшего соблюдения санитарных мер.
"Мы делаем все, чтобы предотвратить это. Это значит, что даже при высокой доле вакцинированных нужно продолжать соблюдать правила (ношение масок, соблюдение гигиены, соблюдение дистанции, регулярное проветривание помещений), тестирование должно продолжаться, мы продолжим тестирование осенью в школах. Пандемия еще не позади, несмотря на вакцинацию, несмотря на, что многое делать уже проще, что мы уже не столь быстро приближаемся к перегрузке системы здравоохранения", - заявила она на пресс-конференции во вторник.
При этом она отметила, что "благодаря вакцинации можно жить с более высокой заболеваемостью без того, чтобы система здравоохранения оказалась перегруженной", добавив, что именно предотвращение коллапса системы здравоохранения остается главным "мерилом" в политике властей ФРГ по коронавирусу. По ее словам, сохранение требования ношения масок, соблюдения дистанции, проветривания помещений и регулярного тестирования может помочь избежать необходимости вводить более серьезные ограничения в будущем.
Говоря при этом о темпах вакцинации, она отметила, что пока необходимая доля привитых не достигнута, в то же время среди старшего населения целевых показателей будет достигнуть легче.
"Мы пока далеки от этой цели (нужной доли привитых), но среди людей старше 18 лет уже больше двух третей сделали минимум первую прививку, в этом проявляется готовность к вакцинации. Мы продолжим призывать граждан к вакцинации, мы уже не столь далеки от цели, но привить 85% людей 12-59 лет и 90% старше 60 лет - это уже сложно. При этом 90% (старше 60 лет) будет достичь проще, потому что среди лиц старше 60 лет уже доля привитых 84%", - заявила Меркель.