https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741074341.html

Ученые нашли способ остановить репликацию коронавируса

Ученые нашли способ остановить репликацию коронавируса - РИА Новости, 13.07.2021

Ученые нашли способ остановить репликацию коронавируса

Австралийским биологам удалось с помощью генной инженерии подавить размножение вируса SARS-CoV-2 в клетках человека. Авторы считают, что предложенный ими метод... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:25

2021-07-13T13:25

2021-07-13T14:06

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Австралийским биологам удалось с помощью генной инженерии подавить размножение вируса SARS-CoV-2 в клетках человека. Авторы считают, что предложенный ими метод станет важным шагом в борьбе с COVID-19. Статья опубликована в журнале Nature Communications.Открытие основано на результатах предыдущего исследования 2019 года, когда ученые из Онкологического центра Питера МакКаллума в Мельбурне создали инструмент редактирования генов CRISPR, позволяющий удалять аномальные РНК, вызывающие рак у детей. Теперь вместе с коллегами из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти Мельбурнского университета они доказали, что это годится и для подавления репликации РНК-вируса SARS-CoV-2.Основу инструмента генного редактирования составляет фермент CRISPR-Cas13b, который связывается с РНК-мишенями и разрушает часть генома, необходимую для репликации внутри клеток. Авторы проверили эффективность этого метода в лаборатории — in vitro — на инфицированных клетках человека. Им удалось подавить репликацию различных вариантов вируса, в том числе новых штаммов, отнесенных, в соответствии с классификацией ВОЗ, к группе с наивысшей оценкой угрозы VOC (Variants of Concern) — "вызывающих озабоченность".В ближайшее время исследователи планируют протестировать новый подход на животных, а в будущем — и на людях."Пока ответные меры на пандемию были сосредоточены в основном на развертывании защитных вакцин, но осталась острая необходимость в разработке лечения пациентов с COVID-19", — приводятся в пресс-релизе Института Доэрти слова одного из авторов статьи профессора Шэрон Левин (Sharon Lewin).Ученые отмечают, что на основе метода CRISPR-Cas13, которому нужна только вирусная последовательность, можно быстро разработать противовирусные препараты против любых новых вирусов."В отличие от обычных противовирусных препаратов сила этого инструмента заключается в его гибкости и адаптируемости, что делает его подходящим для создания лекарств против множества патогенных вирусов, включая грипп, лихорадку Эбола и, возможно, ВИЧ", — продолжает руководитель исследования доктор Мохамед Фаре (Mohamed Fareh).Двойная сила нового метода заключается в том, что он подавляет репликацию вируса и одновременно предотвращает ускользание его новых вариантов от иммунитета хозяина, подчеркивают исследователи. Компьютерная модель позволяет производить скрининг всего генома с разрешением до одного нуклеотида, а сам метод CRISPR-Cas13b перепрограммирования геномных и субгеномных РНК SARS-CoV-2 обеспечивает эффективность подавления экспрессии соответствующих генов до 98 процентов.

https://ria.ru/20210713/koinfektsiya-1740987267.html

https://ria.ru/20210709/privitye-1740398847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, воз, австралия