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Наука
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741074341.html
Ученые нашли способ остановить репликацию коронавируса
Ученые нашли способ остановить репликацию коронавируса - РИА Новости, 13.07.2021
Ученые нашли способ остановить репликацию коронавируса
Австралийским биологам удалось с помощью генной инженерии подавить размножение вируса SARS-CoV-2 в клетках человека. Авторы считают, что предложенный ими метод... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:25
2021-07-13T14:06
наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
воз
австралия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Австралийским биологам удалось с помощью генной инженерии подавить размножение вируса SARS-CoV-2 в клетках человека. Авторы считают, что предложенный ими метод станет важным шагом в борьбе с COVID-19. Статья опубликована в журнале Nature Communications.Открытие основано на результатах предыдущего исследования 2019 года, когда ученые из Онкологического центра Питера МакКаллума в Мельбурне создали инструмент редактирования генов CRISPR, позволяющий удалять аномальные РНК, вызывающие рак у детей. Теперь вместе с коллегами из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти Мельбурнского университета они доказали, что это годится и для подавления репликации РНК-вируса SARS-CoV-2.Основу инструмента генного редактирования составляет фермент CRISPR-Cas13b, который связывается с РНК-мишенями и разрушает часть генома, необходимую для репликации внутри клеток. Авторы проверили эффективность этого метода в лаборатории — in vitro — на инфицированных клетках человека. Им удалось подавить репликацию различных вариантов вируса, в том числе новых штаммов, отнесенных, в соответствии с классификацией ВОЗ, к группе с наивысшей оценкой угрозы VOC (Variants of Concern) — "вызывающих озабоченность".В ближайшее время исследователи планируют протестировать новый подход на животных, а в будущем — и на людях."Пока ответные меры на пандемию были сосредоточены в основном на развертывании защитных вакцин, но осталась острая необходимость в разработке лечения пациентов с COVID-19", — приводятся в пресс-релизе Института Доэрти слова одного из авторов статьи профессора Шэрон Левин (Sharon Lewin).Ученые отмечают, что на основе метода CRISPR-Cas13, которому нужна только вирусная последовательность, можно быстро разработать противовирусные препараты против любых новых вирусов."В отличие от обычных противовирусных препаратов сила этого инструмента заключается в его гибкости и адаптируемости, что делает его подходящим для создания лекарств против множества патогенных вирусов, включая грипп, лихорадку Эбола и, возможно, ВИЧ", — продолжает руководитель исследования доктор Мохамед Фаре (Mohamed Fareh).Двойная сила нового метода заключается в том, что он подавляет репликацию вируса и одновременно предотвращает ускользание его новых вариантов от иммунитета хозяина, подчеркивают исследователи. Компьютерная модель позволяет производить скрининг всего генома с разрешением до одного нуклеотида, а сам метод CRISPR-Cas13b перепрограммирования геномных и субгеномных РНК SARS-CoV-2 обеспечивает эффективность подавления экспрессии соответствующих генов до 98 процентов.
https://ria.ru/20210713/koinfektsiya-1740987267.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, воз, австралия

Ученые нашли способ остановить репликацию коронавируса

13:25 13.07.2021 (обновлено: 14:06 13.07.2021)
 
© SCIGRAPHIX / S. WestermannВзаимодействие вируса SARS-CoV-2 с клетками-хозяевами
Взаимодействие вируса SARS-CoV-2 с клетками-хозяевами
© SCIGRAPHIX / S. Westermann
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Австралийским биологам удалось с помощью генной инженерии подавить размножение вируса SARS-CoV-2 в клетках человека. Авторы считают, что предложенный ими метод станет важным шагом в борьбе с COVID-19. Статья опубликована в журнале Nature Communications.
Открытие основано на результатах предыдущего исследования 2019 года, когда ученые из Онкологического центра Питера МакКаллума в Мельбурне создали инструмент редактирования генов CRISPR, позволяющий удалять аномальные РНК, вызывающие рак у детей. Теперь вместе с коллегами из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти Мельбурнского университета они доказали, что это годится и для подавления репликации РНК-вируса SARS-CoV-2.
Основу инструмента генного редактирования составляет фермент CRISPR-Cas13b, который связывается с РНК-мишенями и разрушает часть генома, необходимую для репликации внутри клеток. Авторы проверили эффективность этого метода в лаборатории — in vitro — на инфицированных клетках человека. Им удалось подавить репликацию различных вариантов вируса, в том числе новых штаммов, отнесенных, в соответствии с классификацией ВОЗ, к группе с наивысшей оценкой угрозы VOC (Variants of Concern) — "вызывающих озабоченность".
В ближайшее время исследователи планируют протестировать новый подход на животных, а в будущем — и на людях.
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"Пока ответные меры на пандемию были сосредоточены в основном на развертывании защитных вакцин, но осталась острая необходимость в разработке лечения пациентов с COVID-19", — приводятся в пресс-релизе Института Доэрти слова одного из авторов статьи профессора Шэрон Левин (Sharon Lewin).
Ученые отмечают, что на основе метода CRISPR-Cas13, которому нужна только вирусная последовательность, можно быстро разработать противовирусные препараты против любых новых вирусов.
"В отличие от обычных противовирусных препаратов сила этого инструмента заключается в его гибкости и адаптируемости, что делает его подходящим для создания лекарств против множества патогенных вирусов, включая грипп, лихорадку Эбола и, возможно, ВИЧ", — продолжает руководитель исследования доктор Мохамед Фаре (Mohamed Fareh).
Двойная сила нового метода заключается в том, что он подавляет репликацию вируса и одновременно предотвращает ускользание его новых вариантов от иммунитета хозяина, подчеркивают исследователи. Компьютерная модель позволяет производить скрининг всего генома с разрешением до одного нуклеотида, а сам метод CRISPR-Cas13b перепрограммирования геномных и субгеномных РНК SARS-CoV-2 обеспечивает эффективность подавления экспрессии соответствующих генов до 98 процентов.
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