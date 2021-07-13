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В Амурской области ввели новые ограничения из-за COVID-19
В Амурской области ввели новые ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
В Амурской области ввели новые ограничения из-за COVID-19
Новые ограничения вводятся в Амурской области из-за COVID-19, с 15 июля будет приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:18
2021-07-13T12:18
2021-07-13T12:23
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Новые ограничения вводятся в Амурской области из-за COVID-19, с 15 июля будет приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров, танцевальных площадок и караоке, в заведениях общепита посетителям снова начнут измерять температуру, сообщил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале.Он добавил, что работодателям необходимо обеспечить отпуск или перевод на дистанционную работу тех сотрудников, кто не прошел полную вакцинацию."Сразу отвечу на вопрос про дефицит вакцины. Вчера поднял этот вопрос на оперативном штабе, который проводила Татьяна Алексеевна Голикова. Нам пообещали, что в среду будет дополнительно распределена большая партия вакцины по регионам. Сейчас мы должны получить 30 000 доз, после будет поставка 30 000 доз еженедельно", - добавил Орлов.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, амурская область, общество
В Амурской области ввели новые ограничения из-за COVID-19
12:18 13.07.2021 (обновлено: 12:23 13.07.2021)
В Амурской области из-за COVID-19 приостановят работу игровые комнаты, танцплощадки и караоке