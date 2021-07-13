https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741056415.html

Врач рассказала о случае заражения двумя штаммами коронавируса в России

Врач рассказала о случае заражения двумя штаммами коронавируса в России - РИА Новости, 13.07.2021

Врач рассказала о случае заражения двумя штаммами коронавируса в России

Случай заражения двумя штаммами коронавируса в России был зарегистрирован еще в прошлом году у пожилой женщины, рассказала журналистам руководитель группы... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:58

2021-07-13T11:58

2021-07-13T11:58

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Случай заражения двумя штаммами коронавируса в России был зарегистрирован еще в прошлом году у пожилой женщины, рассказала журналистам руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.Она подтвердила, что случаи двойной инфекции возможны, но их не очень легко доказать, потому что наличие двух разных вирусов в образце может объясняться и другими причинами."Поэтому публикаций на этот счет не очень много. Но есть. В России случай заражения двумя штаммами был зарегистрирован еще в прошлом году у пожилой женщины. Сначала у нее преобладал один штамм, а примерно через неделю стал преобладать другой. О случае двойной инфекции был опубликован препринт... Через некоторое время этот препринт выйдет уже в виде полноценной статьи в международном журнале, статья прошла рецензию", - рассказала Сперанская.

https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741054887.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество