https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741056415.html
Врач рассказала о случае заражения двумя штаммами коронавируса в России
Врач рассказала о случае заражения двумя штаммами коронавируса в России - РИА Новости, 13.07.2021
Врач рассказала о случае заражения двумя штаммами коронавируса в России
Случай заражения двумя штаммами коронавируса в России был зарегистрирован еще в прошлом году у пожилой женщины, рассказала журналистам руководитель группы... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:58
2021-07-13T11:58
2021-07-13T11:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Случай заражения двумя штаммами коронавируса в России был зарегистрирован еще в прошлом году у пожилой женщины, рассказала журналистам руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.Она подтвердила, что случаи двойной инфекции возможны, но их не очень легко доказать, потому что наличие двух разных вирусов в образце может объясняться и другими причинами."Поэтому публикаций на этот счет не очень много. Но есть. В России случай заражения двумя штаммами был зарегистрирован еще в прошлом году у пожилой женщины. Сначала у нее преобладал один штамм, а примерно через неделю стал преобладать другой. О случае двойной инфекции был опубликован препринт... Через некоторое время этот препринт выйдет уже в виде полноценной статьи в международном журнале, статья прошла рецензию", - рассказала Сперанская.
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741054887.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:314:2048:1850_1920x0_80_0_0_5c53aa7dd3ddedb7ba632dc15bc9b68b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Врач рассказала о случае заражения двумя штаммами коронавируса в России
Случай заражения двумя штаммами коронавируса в России зарегистрировали еще в прошлом году