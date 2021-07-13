https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741054887.html

Врач рассказала, кто чаще заражается несколькими штаммами коронавируса

Врач рассказала, кто чаще заражается несколькими штаммами коронавируса - РИА Новости, 13.07.2021

Врач рассказала, кто чаще заражается несколькими штаммами коронавируса

Несколькими штаммами коронавируса чаще всего заражаются люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, болезнь может протекать более тяжело, но часто просто длится... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:53

2021-07-13T11:53

2021-07-13T12:09

распространение коронавируса

наталья пшеничная

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Несколькими штаммами коронавируса чаще всего заражаются люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, болезнь может протекать более тяжело, но часто просто длится дольше, чем при заболевании одним штаммом, рассказала журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная.По ее словам, случаи двойного заражения различными штаммами одного и того же вируса известны давно. Неоднократно описаны случаи практически одновременного инфицирования двумя штаммами или даже субтипами вируса гриппа, гриппа и SARS-CoV2, а также разными штаммами SARS-CoV2."Инфекция, вызванная одновременно двумя вирусами SARS-CoV2, чаще наблюдается у лиц с ослабленной иммунной системой, и, поэтому, чаще встречается у пожилых. Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами, может протекать более тяжело, но чаще оно имеет затяжной характер, так как иммунная система не в состоянии быстро элиминировать первый штамм, вызвавший инфицирование и при контакте с больным, у которого инфекция вызвана другим штаммом, в организм попадает и дополнительно еще второй", - пояснила Пшеничная. Она заявила, что заболевание несколькими штаммами COVID-19 может привести к дальнейшей изменчивости вируса."Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами вирусов, у лиц с ослабленными иммунитетом опасно тем, что в результате длительной персистенции разных штаммов в организме человека может произойти их генетическая рекомбинация (обмен генетическим материалом между штаммами), что может способствовать дальнейшей изменчивости вируса и появлению его новых вариантов", - отметила эксперт.Она подчеркнула, что по этой причине нужно как можно скорее прививаться, чтобы вирус не мог развиваться в популяции и видоизменяться.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/braziliya-1595073524.html

https://ria.ru/20210713/koinfektsiya-1740987267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество