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https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741054887.html
Врач рассказала, кто чаще заражается несколькими штаммами коронавируса
Врач рассказала, кто чаще заражается несколькими штаммами коронавируса - РИА Новости, 13.07.2021
Врач рассказала, кто чаще заражается несколькими штаммами коронавируса
Несколькими штаммами коронавируса чаще всего заражаются люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, болезнь может протекать более тяжело, но часто просто длится... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:53
2021-07-13T12:09
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Несколькими штаммами коронавируса чаще всего заражаются люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, болезнь может протекать более тяжело, но часто просто длится дольше, чем при заболевании одним штаммом, рассказала журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная.По ее словам, случаи двойного заражения различными штаммами одного и того же вируса известны давно. Неоднократно описаны случаи практически одновременного инфицирования двумя штаммами или даже субтипами вируса гриппа, гриппа и SARS-CoV2, а также разными штаммами SARS-CoV2."Инфекция, вызванная одновременно двумя вирусами SARS-CoV2, чаще наблюдается у лиц с ослабленной иммунной системой, и, поэтому, чаще встречается у пожилых. Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами, может протекать более тяжело, но чаще оно имеет затяжной характер, так как иммунная система не в состоянии быстро элиминировать первый штамм, вызвавший инфицирование и при контакте с больным, у которого инфекция вызвана другим штаммом, в организм попадает и дополнительно еще второй", - пояснила Пшеничная. Она заявила, что заболевание несколькими штаммами COVID-19 может привести к дальнейшей изменчивости вируса."Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами вирусов, у лиц с ослабленными иммунитетом опасно тем, что в результате длительной персистенции разных штаммов в организме человека может произойти их генетическая рекомбинация (обмен генетическим материалом между штаммами), что может способствовать дальнейшей изменчивости вируса и появлению его новых вариантов", - отметила эксперт.Она подчеркнула, что по этой причине нужно как можно скорее прививаться, чтобы вирус не мог развиваться в популяции и видоизменяться.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Врач рассказала, кто чаще заражается несколькими штаммами коронавируса
11:53 13.07.2021 (обновлено: 12:09 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Врач Пшеничная заявила, что несколькими штаммами чаще заражаются люди с ослабленным иммунитетом

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Несколькими штаммами коронавируса чаще всего заражаются люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, болезнь может протекать более тяжело, но часто просто длится дольше, чем при заболевании одним штаммом, рассказала журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная.
По ее словам, случаи двойного заражения различными штаммами одного и того же вируса известны давно. Неоднократно описаны случаи практически одновременного инфицирования двумя штаммами или даже субтипами вируса гриппа, гриппа и SARS-CoV2, а также разными штаммами SARS-CoV2.
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"Инфекция, вызванная одновременно двумя вирусами SARS-CoV2, чаще наблюдается у лиц с ослабленной иммунной системой, и, поэтому, чаще встречается у пожилых. Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами, может протекать более тяжело, но чаще оно имеет затяжной характер, так как иммунная система не в состоянии быстро элиминировать первый штамм, вызвавший инфицирование и при контакте с больным, у которого инфекция вызвана другим штаммом, в организм попадает и дополнительно еще второй", - пояснила Пшеничная.
Она заявила, что заболевание несколькими штаммами COVID-19 может привести к дальнейшей изменчивости вируса.
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"Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами вирусов, у лиц с ослабленными иммунитетом опасно тем, что в результате длительной персистенции разных штаммов в организме человека может произойти их генетическая рекомбинация (обмен генетическим материалом между штаммами), что может способствовать дальнейшей изменчивости вируса и появлению его новых вариантов", - отметила эксперт.
Она подчеркнула, что по этой причине нужно как можно скорее прививаться, чтобы вирус не мог развиваться в популяции и видоизменяться.
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