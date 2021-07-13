https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741050136.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Татарстане - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:32
2021-07-13T11:32
2021-07-13T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
кировская область
магаданская область
республика адыгея
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Татарстане - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Татарстан 0,19%. 2. Кировская область, Республика Чувашия 0,22%. 3. Магаданская область, Орловская область, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея 0,23%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, кировская область, магаданская область, республика адыгея
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19