https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741050136.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в Татарстане - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:32

2021-07-13T11:32

2021-07-13T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

кировская область

магаданская область

республика адыгея

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Татарстане - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Татарстан 0,19%. 2. Кировская область, Республика Чувашия 0,22%. 3. Магаданская область, Орловская область, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея 0,23%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741037153.html

кировская область

магаданская область

республика адыгея

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, кировская область, магаданская область, республика адыгея